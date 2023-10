Laba draudzene ieteica uzrakstīt kādu kopsavilkumu par manām atziņām pēc dzirdētā un runātā darba sesijā Masačūsetsas Tehnoloģiju institūtā (MIT) Bostonā. Šo sesiju un programmu Latvijas izglītības ekosistēmas līderiem un dalībniekiem rīkoja Izglītības inovāciju laboratorija, kas darbojas "Riga Business School", Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienības, paspārnē ar mērķi stiprināt izglītības ekosistēmas radīto vērtību ekonomikas transformācijai.

ES finansētā sadarbība starp Izglītības inovāciju laboratoriju un tehnoloģiju izglītības citadeli Bostonā ir vides radīšana, lai mācītos no labākajiem un vienlaikus viens no otra. Redzēt, kā praktizē pasaulē visvairāk pieprasītie profesori, kā top labākie industrijas un akadēmijas finansēšanas modeļi, kā cieši strādā izglītības iestādes un uzņēmumi, ir kritiski svarīgi drosmīgāku soļu speršanai šeit, Latvijā.

Frāze, kas no MIT ekspertu puses turpina rezonēt saistībā ar mākslīgā intelekta attīstību, saistīta ar faktu, ka mākslīgais intelekts attīsta ideāciju, savukārt līdzšinējās informācijas iegūšanas platformas būvētas uz meklēšanas funkciju. Tik saprotami: izrāvienam nav nepieciešams, ka mēs visi meklējam, atrodot vienu un to pašu informāciju, izrāvienam nepieciešama ideācija . Un to var iegūt, tikai nākot kopā.

Lai arī šī nebija pirmā reize, kad saskāros ar scenāriju plānošanu četros kvadrantos, tomēr šajā reizē to bija iespēja darīt ar mazāk pazīstamiem cilvēkiem, ar mazāku vēsturisko aizspriedumu fonu. Paldies MIT komandai, kas izglītības ekosistēmas dalībniekiem ļāva izrauties no detaļām, ikdienas izaicinājumiem un praktizēt scenāriju plānošanu. Scenāriju plānošana bija nākamais solis, lai no iepriekš definētiem augstākās izglītības izaicinājumiem – studentu skaita samazināšanās, ārzemju studentu piesaiste ar globālo konkurētspēju, tehnoloģiju prasmes, ārvalstu investoru gaidas par kvalitatīvāku darba tirgu, biomedicīnas tālāka attīstīšana u. c. – veidotu reālus scenārijus. Scenāriju plānošana ļauj novērtēt ieguvējus un zaudētājus, tā ir lieliska forma dažādiem argumentiem un pierādījumiem, tehnisko ekspertu iesaistes novērtēšanai un citu iesaistīto pušu apzināšanai.