Ir pierasts un pašsaprotams – Latvija palīdz Ukrainai un proporcionāli mūsu valsts apmēram mēs, tāpat kā mūsu kaimiņvalstis, esam starp vadošajām atbalsta sniedzējām. Tagad mūsu palīdzība sasniegs ukraiņus arī tehnoloģiju nozarē, un ir pamats lepoties – gan ar to, ka varam palīdzēt, gan ar to, ka mūsu zināšanas un pieredzi Ukrainā novērtē.

18. oktobrī abu valstu atbildīgie ministri parakstīja sadarbības vienošanos , lai sniegtu padomu un praktisku palīdzību Ukrainai sakaru nozarē. Piedaloties dokumenta izstrādē, nevaru nepieminēt simbolisku faktu: klasiska diplomātijas dokumenta sagatavošanas gaitā ukraiņu ministrs palūdza nomainīt nosaukumu no "saprašanās memorands" (Memorandum of Understanding) uz "sadarbības memorands" (Memorandum of Cooperation).

Telekomunikāciju lomu papildina Ukrainas neticamais digitalizācijas stāsts. Neskatoties uz to, ka notiek cīņa uz dzīvību un nāvi, valsts un IT komandas strādā, lai sistemātiski nodrošinātu cilvēkiem pašu nepieciešamāko vienkāršotā veidā – "caur telefonu" un valsts lietotni "Diia" (Rīcība). Nu jau to izmanto vairāk nekā 19 miljoni Ukrainas iedzīvotāju, kas ir gandrīz 2/3 no visiem pieaugušajiem (pirms Krievijas kara iedzīvotāju, vecāku par 18 gadiem, skaits bija 33,6 miljoni). Nu jau pusgadu, piemēram, iedzīvotāji, kuru īpašums cietis no krievu raķetēm, var iesniegt vizuālo materiālu telefona lietotnē un saņemt finanses rekonstrukcijai.