Savā 1793. gada runā ASV Kongresā Džordžs Vašingtons teica: "Būt gatavam karam ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā saglabāt mieru." Kopš tiem laikiem ir pagājuši vairāk nekā 200 gadi, un ASV militārais budžets 2023. gadā sasniedzis 1,8 triljonus dolāru. Tas ir daudzkārt lielāks nekā jebkurai citai pasaules valstij. ASV militārajām vajadzībām gadā iztērē aptuveni 1800 reizes lielāku summu nekā Latvija, tādēļ mēģināt iekļauties šajā sistēmā liekas gluži perspektīva ideja.

Viens no " SAF Tehnikas " sadarbības partneriem vēl pirms 3–4 gadiem šajā izstādē prezentēja sevi "jaunuzņēmumu un inovatoru" stūrītī. Gandrīz katrā izstādē ir šāds "jauniņo" kaktiņš, kurā organizatori sasēdina perspektīvos jaunpienācējus. Gan ar domu, ka kāds varbūt izaugs par pilnvērtīgu klientu, gan arī, lai pārējiem apmeklētājiem interesantāk. Un, lūk, viens no mūsu senāko laiku jaunuzņēmumu partneriem šogad jau dižojās lielā stendā un stāstīja, ka esot parakstījis 402 miljonus dolāru vērtu līgumu ar ASV Aizsardzības ministriju. Šādas ziņas, protams, iedvesmo turpināt censties.

Strādājot izstādē, iespējams apskatīt visdažādākajos formas tērpos ģērbtus armijas cilvēkus. Apkārt grozās gan pusaugu kadeti, gan ar goda zīmēm rotāti sirmi ģenerāļi un ASV draudzīgo valstu armijnieki, kuri šajā izstādē lielāko tiesu bija ieradušies no Dienvidamerikas un Kanādas. Kadetos sūtot "grūti audzināmos" bērnus, lai armija tos "padarītu par kārtīgiem cilvēkiem". Domāju, ka šajā reizē mēs bijām vienīgais izstādes dalībnieks no Latvijas, bet mūsu stendā paciemojās kādi 4–5 latvieši, ieskaitot Latvijas vēstnieku ASV un pārstāvjus no trim Latvijas kompānijām, kuri bija atbraukuši uz izstādi kā apmeklētāji. Dalība ASV izstādēs ir ļoti dārga, un arī apmeklētāja statusā var gana daudz uzzināt un satikt noderīgus cilvēkus, ja vien pirms izstādes sagatavojies – apciemojamo uzņēmumu saraksts un laicīgi norunātas tikšanās izstādes apmeklējumu padarīs daudzkārt produktīvāku.