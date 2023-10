Absurdums slēpjas faktā, ka audzētāji un tirgotāji iesaistījušies aktīvā cīņā pret ēnu ekonomiku, kamēr tajā pašā laikā nepārdomātu politisko lēmumu ietekmē vesela nozare var tikt atmesta atpakaļ ēnas purvā.

Atceļot samazināto PVN augļiem un dārzeņiem, valsts plāno budžetu papildināt ar 30 miljoniem. Šie uz papīra aprēķinātie ieņēmumu miljoni jau pēc gada pārvērtīsies treknos mīnusos. Savukārt nozarē strādājošie aprēķinājuši, ka, atgriežot konkrētajai produktu grupai 21% PVN likmi, no iedzīvotāju maciņiem tiks "izcelti" līdz pat 60 miljoniem eiro. Tas nozīmē, ka valsts budžeta lāpīšana galvenokārt tiks realizēta uz iedzīvotāju "maka" rēķina.

To, cik "saprotoši" par reālo situāciju ir mūsu valstsvīri, apliecina zemkopības ministra Armanda Krauzes teiktais medijiem: "..., samazinot PVN likmi, mēs esam veicinājuši arī importa produkcijas patēriņu Latvijā, bet tāds nav mūsu mērķis - mūsu mērķis ir palīdzēt vietējiem."

Tāpēc šeit vēlos precizēt, ka nevis "pieaudzis importa produkcijas patēriņš", bet pēdējos gados mēs redzam reālo situāciju, cik daudz un no kurienes Latvijā ieved augļus, dārzeņus un ogas. Iemesls gluži vienkāršs – krasi samazinājies pelēkais tirgus, tāpēc mēs redzam reālus datus.

Savukārt, atceļot samazināto PVN likmi, tiks nopietni iedragāta Latvijā audzēto augļu un dārzeņu nozares pastāvēšana, jo būtiski tiks samazināta tās konkurētspēja ar importa produkciju. Līdz ar to "mērķis palīdzēt vietējiem" izvērsīsies par "vietējo audzētāju iznīcināšanas" misiju.

Prece ar busiņiem un fūrēm no Polijas lielā skaitā tika vesta bez dokumentiem uz Rīgas nakts tirgu un "kaktu kantoriem", kas vairumā un mazumā tālāk to pārdeva par skaidru naudu, pēc tam lielu daļu tirgojot uz ielu stūriem un tirgos kā Latvijas preci. Savukārt no nelegāli gūtajiem ieņēmumiem pelēkie darboņi varēja maksāt "kreisās" algas un gūt papildus peļņu.