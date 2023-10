Gadsimtiem ilgi vīrieši projektēja un būvēja pilsētas. Viņus maz uztrauca, vai sieviete varēs atvērt evakuācijas izejas smagās durvis, kā māte ar bērnu ratiņiem uzkāps pa augstajiem elektrovilciena pakāpieniem un cik ātri meitene bēgs no varmākas, kurš cenšas viņu panākt slikti apgaismotā ielā. Visi šie jautājumi ir palikuši arī ārpus Latvijas pilsētbūvnieku interesēm. Taču pasaules pieredze un panākumi, urbānistikā izmantojot feministisku pieeju, rāda, ka ir pienācis laiks to mainīt.

Kas ir nepieciešams pilsētā dzīvojošai sievietei?

Drošība

Sieviete ir fiziski ievainojama: viņai ir vienkāršāk iesist, viņu apzagt, izvarot. Ik gadu tikai Rīgas reģionā vien policija reģistrē 30‒50 izvarošanas. Slikti apgaismotas ielas, pazemes pārejas, nepieciešamība ilgi gaidīt transportu tukšā pieturā, videokameru un trauksmes pogu neesamība – tas viss palielina risku sievietēm kļūt par seksuālas varmācības upuri.

Daudzi starptautiski pētījumi liecina, ka pilsētvide nepastarpināti ietekmē sieviešu drošību. Un, ja Rīgas varas iestādes sieviešu drošību neuzskata par prioritāti, turpmāka urbanizācija tikai palielinās apdraudējuma līmeni.

Visbūtiskākā problēma sievietēm atklātās publiskās vietās ir apgaismojums. Tumšas platības rada trauksmi. Trauksmes sajūta palielinās, ja spoža gaisma pāršķeļ tumsu, radot liela kontrasta telpisko vidi. Vairākās ASV pilsētās centieni taupīt izdevumus, mazinot apgaismojumu, sakrita ar gadījumu skaita palielināšanos saistībā ar uzmākšanos un varmācību pret sievietēm.

Pētījums, kas notika 28 pasaules valstīs, parādīja, ka sievietes par 10% biežāk nekā vīrieši jūtas nedroši metro un par 6% biežāk ‒ autobusos. Bailes izmantot sabiedrisko transportu mazina sieviešu mobilitāti un ekonomisko aktivitāti – viņas retāk nekā vīrieši piekrīt darbam, kas prasa vēlu atgriešanos mājās vai ceļa mērošanu pa tuksnesīgu apvidu. Saskaņā ar Starptautiskās Darba organizācijas datiem slikts un nedrošs transports mazina sieviešu dalību darba tirgū par 16,5%.

Brīvība

Rīga ir lieliska pilsēta jaunam, nodrošinātam vīrietim, kuram nesagādā problēmas sliktā laikā braukt ar automobili, vakarā izsaukt taksometru, pasūtīt produktus vai gatavu ēdienu uz mājām... Taču, ja esat sieviete ar bērnu (apmēram 100 tūkstoši Latvijas sieviešu bērnus audzina vienas), zemiem ienākumiem (dzimumu nevienlīdzība darba samaksas ziņā Latvijā pārsniedz 20%), padzīvojušiem vecākiem (tieši sievietes parasti uzņemas rūpes par paveciem un/vai slimiem radiniekiem), jūsu dzīve Latvijas galvaspilsētas nesabalansētās infrastruktūras apstākļos būs gluži citāda.

Vīnē notikušais hrestomātiskais pētījums parādīja, cik ļoti atšķiras vīriešu un sieviešu pārvietošanās maršruti pilsētā. Vīriešu trajektorija vidēji aprobežojās ar trim četrām pieturām: māja, darbs, sporta klubs (bārs, veikals), māja. Sieviešu mobilitātes līmenis bija daudzveidīgs: māja, bērnudārzs/skola, darbs, veikals, paveca radinieka apciemošana, bērnudārzs/skola, bērnu ārpusskolas nodarbības, medicīnas iestāde, sadzīves pakalpojumu serviss, māja. Un, ja vīrieši pilsētā biežāk pārvietojas personīgajā automobilī vai ar skrejriteni, sievietes daudz vairāk ir atkarīgas no sabiedriskā transporta (tā grafika, pieturu atrašanās vietām, biļešu cenas utt.).

Daudzas sievietes urbānistes feministiskās pieejas jautājumus sāka pētīt tieši pēc bērnu piedzimšanas, kad viņu pārvietošanās brīvība un iespējas saņemt sadzīves pakalpojumus krasi mazinājās. Paradokss: cilvēce ir izdomājusi mākslīgo intelektu un sūta raķetes kosmosā, bet joprojām ne visi arhitekti apzinās, ka sieviešu tualetēm ir jābūt lielākā skaitā nekā vīriešu.

Cieņa

Visas dzīves laikā meitene-jauniete-sieviete no sociuma dzird aizskarošu seksisku klišeju klāstu, kas ierobežo viņas kā pilsoniskās sabiedrības locekles tiesības: viņa nevar vakarā viena iziet pastaigāties, jo, ja ar viņu kaut kas notiks, viņa taču "pati uzvilka īsus svārkus", viņa nevar iekāpt autobusā ar bērnu ratiņiem vai pazīdīt bērnu publiskā vietā, lai nedzirdētu sakrālo: "Ja dzemdēji, sēdi mājās." Viņa pat nevar rēķināties ar garantētu aizstāvību pret varmācību, jo Latvijas parlamenta deputāti (pārsvarā vīrieši) nav gatavi ratificēt Stambulas konvenciju.

Bailes no sabiedrības nosodījuma daudzām no izvarošanas un varmācības cietušajām liek klusēt par noziegumu. Sieviešu nīdēju noskaņojums un vājais tiesiskais regulējums attiecībā uz dzimumnoziegumiem vairo varmācības līmeni pret sievietēm... Latvijā ir stipras patriarhālās saknes. Un nekāds visērtākais sabiedriskais transports neiemācīs vīriešiem piedāvāt vietu grūtniecei. Taču, ja sabiedrība vismaz pašvaldības līmenī varēs redzēt reālu cieņu pret sieviešu tiesībām, tas jau būs liels panākums.

Pasaules progresīvās pilsētas izstrādā īpašas programmas, lai infrastruktūru attīstītu sieviešu drošības kontekstā. Ir daudzi pētījumi un ieteikumi . Rīgai nevajadzēs izgudrot divriteni, tomēr vairs nedrīkst ignorēt to, ka eksistē gan sievietes, gan viņu unikālās vajadzības.

