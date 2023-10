Kā samazināt rindas būvju kadastrālās uzmērīšanas (BKU) pakalpojuma saņemšanai – šis jautājums gan Valsts zemes dienestā (VZD), gan valstī kopumā ir aktuāls jau no pagājušā gada, kad atklājās, ka daudzi namīpašnieki ir atlikuši savu īpašumu dokumentācijas sakārtošanu uz pēdējo brīdi. Par nedaudz amizantu šo situāciju padarīja fakts, ka ne viens vien īpašnieks to nebija izdarījis, lai gan savu namu reāli bija uzbūvējis un tajā dzīvo jau kopš pagājušā gadsimta sešdesmitajiem gadiem.

Saprotot, ka daudz var spriedelēt par to, kāds ir vēsturiskais iemesls garajām rindām, bet šādas pārdomas praktisku labumu nedod ne iedzīvotājiem, ne uzņēmumiem, ne arī pašam dienestam, VZD intensīvi iniciē priekšlikumus dažādu grozījumu pieņemšanai Ministru kabinetā, kas ļautu rindas reāli samazināt. Un tas nav palicis bez rezultātiem.

Tagad ir sperts vēl viens būtisks solis uz priekšu – VZD no šā gada 1. septembra faktiski ir atteicies no monopola stāvokļa BKU pakalpojuma sniegšanā, kas patērētājiem ļaus ne tikai samazināt laiku, lai to saņemtu, bet arī izmaksas. Būvju kadastrālo uzmērīšanas tirgus faktiski ir brīvlaists. Respektīvi, rasta iespēja pēc klienta vēlmes ierosināt ēkas vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu vienkāršotā kārtībā. Vienkārši sakot, runa ir par vienkāršotu BKU veikšanas modeli, kas paredz, ka BKU nepieciešamie dati tiek apkopoti, nevis BKU speciālistam dodoties uz konkrēto objektu, bet gan paļaujoties uz vektordatiem, ko iesniedz klients – būvprojekts vai stāvplāni sagatavoties saskaņā ar Dienesta prasībām.. Paļaujoties uz klienta sniegtajiem datiem, tiek samazināts laiks, kas nepieciešams BKU veikšanai, kā arī izmaksas, turklāt runa joprojām ir par uzticamiem, aktuāliem un kvalitatīviem datiem.