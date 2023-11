Klimata pārmaiņu simptomi mums ir visapkārt – ekstrēmi laikapstākļi, ledus kušana, rekordliels karstums (rekords Eiropā šovasar), sausums, ugunsgrēki un stress ekosistēmām. Ja vēl nesen, iespējams, daži uzskatīja, ka mūs (Eiropu) tas neskars, tad šobrīd, domājams, esam vienisprātis, ka klimata pārmaiņas radīs grūtības cilvēkiem visur.

Mēs visi esam ieinteresēti kāpināt savu labklājību un saprotam, ka tam pamatā ir stipra un efektīva tautsaimniecība. Nav noslēpums, ka klimata pārmaiņas un pasākumi to apturēšanai jau ir ievērojami mainījuši to, kā dzīvojam, strādājam, pelnām. Ekonomiskie pētījumi rāda , ka klimata pārmaiņas radīs (faktiski jau rada) ienākumu atšķirības starp indivīdiem, nozarēm un reģioniem, ieviesīs (ievieš) korekcijas enerģijas tirgos, palielinās inflācijas mainīgumu, radīs stresu finanšu tirgos, pastiprinās inovāciju, palielinās (jau palielina) migrāciju un valsts parādu. Tas nozīmē, ka nevaram runāt par cīņu ar klimata pārmaiņām, vienlaicīgi nerunājot par dziļu transformāciju visās tautsaimniecības nozarēs, kas savukārt ir saistīts ar apjomīgiem ieguldījumiem.

Lai šo transformāciju veiksmīgi realizētu un nodrošinātu mūsu nākotnes labklājību, pakāpeniski jāmaina visu mūsu ikdienas uzvedība, īpašu uzsvaru liekot uz rūpēm par vidi. Vienlīdz svarīga ir arī pilna informācija par to, vai tas, kas šobrīd jau tiek solīts, darīts un apgalvots attiecībā uz klimata pārmaiņu novēršanu, ir pareizs, pietiekams un efektīvs. Mums ir tikai viena iespēja, gan no politiskā, gan no finansiālā viedokļa, un tā ir jāizmanto. Klimata pratība veicina mūsu interesi par izaicinājumiem, un ilgtspējīgas domāšanas veids te ir uz palikšanu. Tas savukārt nozīmēs augstākas prasības pēc labākās prakses piemērošanas, skaidrākiem noteiktajiem mērķiem, caurskatāma regulējuma un, pats galvenais, rezultātiem. Ārējās revīzijas iestāžu, tostarp Eiropas Revīzijas palātas (ERP), kurā man ir gods strādāt kā Latvijas pārstāvim, vai Valsts kontroles Latvijā, uzdevums ir nodrošināt pārskatatbildību. Proti, ar savu revīziju par valsts līdzekļu apsaimniekošanu palīdzību parādīt, ka politikas iniciatīvas ir ieviestas efektīvi, t.sk. attiecībā uz klimata pārmaiņu novēršanas pasākumiem – kā ES, tā arī nacionālajā līmenī.

ES Zaļais kurss – stingrā apņemšanās ES līmenī un līderība pasaulē

ES 2021. gadā pieņēma Eiropas Klimata aktu, nosakot saistošu ES mērķrādītāju – līdz 2050. gadam kļūt par ekonomiku ar neto nulles siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijām, t.s. Eiropas Zaļais kurss. Eiropas Klimata aktā tika noteikts arī starpposma mērķrādītājs – līdz 2030. gadam samazināt neto emisijas par 55%, salīdzinot ar 1990. gada līmeni.

Lai sasniegtu šo mērķi, Eiropas Komisija noteica vērienīgākus ES mērķrādītājus atjaunīgās enerģijas un energoefektivitātes jomā līdz 2030. gadam:

1) par vismaz 40% samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas;

2) panākt, ka atjaunīgie enerģijas resursi veido 32% no visiem enerģijas resursiem;

3) panākt 32,5% ietaupījumu no energoefektivitātes, samazinot enerģijas gala patēriņu.

Visi šie mērķrādītāji tika tālāk sadalīti katras dalībvalsts mērķrādītājos. Dalībvalstis izstrādāja nacionālos enerģētikas un klimata plānus periodam no 2021. līdz 2030. gadam, kuros tās izklāstīja rīcībpolitikas minēto mērķrādītāju sasniegšanai. Plānos bija jānorāda arī finansējuma avots.

Kā ES ir veicies ar Zaļā kursa ieviešanu?

Mēs ERP esam veikuši virkni revīziju šajā jomā un secinājuši, ka rezultāti nav tik pārliecinoši un koriģējoša rīcība no politiku veidotāju un ieviesēju puses kā ES, tā arī dalībvalstu līmenī ir nepieciešama. Tas ir saprotams, jo politika ir visaptveroša, bet neatkarīgas revīzijas iestādes analīze ir nepieciešama, jo ienes šajā procesā zināmu reālisma devu un dažreiz palīdz likumdevējiem pieņemt grūtus lēmumus.

ERP īpašajā ziņojumā 18/2023 var redzēt panākto progresu minēto mērķrādītāju sasniegšanā līdz 2021. gadam. Ziņojums parāda – 2020. gada klimata mērķi tika sasniegti, kas kopumā ir uzskatāms par pozitīvu ziņu. Taču jānorāda, ka to sasniegšana bija saistīta arī ar ietekmi, ko radīja ārējie faktori, piemēram, 2009. gada finanšu krīze un Covid-19 pandēmija, kas samazināja pieprasījumu pēc enerģijas un tās patēriņu, īpaši tas attiecas uz energoefektivitātes mērķrādītāju.

Attiecībā uz 2030.gada klimata mērķiem, kas ir daudz ambiciozāki un prasa nozīmīgus ieguldījumus ļoti īsā laikposmā, mēs diemžēl secinājām, ka risks nesasniegt tos ir ļoti reāls un augsts. Turklāt jāņem vērā ar pāreju saistītās ekonomiskās un sociālās problēmas, kas var palielināt pretestību sabiedrībā un

tādējādi palielināt risku, ka politiskais kurss tiek mainīts, tā klimata mērķu sasniegšanu apdraudot vēl vairāk. Šādos apstākļos nedrīkst transformācijas pretinieku un populistu rokās dot argumentus, ka jau tā ierobežotie līdzekļi tiek sistemātiski izšķērdēti.

Siltumnīcefekta gāzu emisijas tiek uzskatītas par klimata pārmaiņu galveno cēloni. Revīzijā mēs konstatējām, ka ES SEG emisiju samazinājums bija aptuveni tāds pats kā citās attīstītajās valstīs. Tomēr emisiju uzskaitē netiek iekļautas emisijas, kas radušās tirdzniecības dēļ. To iekļaušana palielinātu ES SEG emisijas par aptuveni 8%. Turklāt Eiropas Komisija savā siltumnīcefekta gāzu mērķrādītājā neiekļauj arī visas starptautiskās aviācijas un kuģniecības radītās emisijas (attiecīgi 3,4% un 3,6%) – tajā patlaban tiek iekļautas tikai aviācijas un kuģniecības emisijas ES iekšienē.

Transports ir viena no emisiju ietilpīgākajam nozarēm. Pašlaik tā rada gandrīz ceturto daļu no SEG emisijām Eiropā. Gandrīz trīs ceturtdaļas no tām (72% 2019. gadā) bija saistītas ar autotransportu. Viens no veidiem, kā samazināt emisijas transporta nozarē, būtu novirzīt pārvadājumus no autoceļiem uz dzelzceļu, iekšzemes ūdensceļiem vai tuvsatiksmes kuģošanu.

2011. gadā Komisija pirmo reizi noteica mērķrādītāju samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas transporta nozarē, lai līdz 2050. gadam panāktu 60% samazinājumu salīdzinājumā ar 1990. gada rādītājiem. Tomēr atšķirībā no citām ekonomikas nozarēm transporta nozares CO 2 emisijas laikposmā no 1990. līdz 2019. gadam nesamazinājās, bet gan palielinājās par 24%. Lai gan lielas noslodzes transportlīdzekļu pārvadājumu (transportlīdzekļu un loģistikas) efektivitāte šajā periodā uzlabojās, kravu pārvadājumu pieprasījuma pieaugums bija lielāks par efektivitātes pieaugumu.

ES ir noteikusi arī kvantitatīvus mērķrādītājus dzelzceļa un iekšzemes ūdensceļu plašākai izmantošanai, jo šie transporta veidi piedāvā lielāku drošību un labāku vides sniegumu. 2011. gadā Komisija lēsa, ka dzelzceļa kravu pārvadājumi laikposmā no 2005. līdz 2030. gadam palielināsies par 60% un laikposmā no 2005. līdz 2050. gadam – par 87%. Maz ticams, ka šī prognoze piepildīsies bez jaunas politikas, ņemot vērā, ka dzelzceļa kravu pārvadājumu apjoms pēdējā desmitgadē (no 2010. līdz 2019. gadam) pieauga tikai par 8%. Uz iekšzemes ūdensceļu mērķrādītājiem attiecas līdzīgi apsvērumi.

Tāpat ES Zaļajā kursā ir noteikts, ka pakāpeniska atteikšanās no ogļu izmantošanas enerģijas ražošanā ir būtisks faktors, lai sasniegtu 2030. gada klimata mērķus un līdz 2050. gadam panāktu klimatneitralitāti. Mēs vērtējām šo jautājumu 2022. gada revīzijā par ES atbalstu ogļu reģioniem un konstatējām: lai arī ir ievērojami samazinājušās no ogļu sadedzināšanas radītās CO 2 emisijas, vietējās ogles dažkārt ir tikušas aizstātas ar importa oglēm vai citu fosilo kurināmo. Lai ari no oglēm saražotās elektroenerģijas un siltumenerģijas īpatsvars visā ES laikā no 2013. līdz 2020. gadam samazinājās par 11 procentpunktiem, proti, no 25% līdz 14%, un no atjaunīgajiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas un siltumenerģijas īpatsvars tajā pašā periodā palielinājās par 11% procentpunktiem, arī no fosilās gāzes saražotās enerģijas īpatsvars palielinājās par 4%. T.i., ogles ir tikušas aizstātas ne tikai ar ilgtspējīgiem enerģijas avotiem.

Ēku energoefektivitāte ir būtisks instruments klimata pārmaiņu mazināšanā. Energoefektivitātes uzlabošana ir viens no galvenajiem mērķrādītājiem Eiropas Zaļajā kursā. 2020. gadā mēs pārbaudījām darbības programmas piecās ES valstīs, kas saņēma aptuveni 2,9 miljardus EUR no kohēzijas politikas ar mērķi tos novirzīt ēku energoefektivitātes palielināšanai. Mēs secinājām, ka ES finansējuma izlietojums ēku energoefektivitātes palielināšanai nav balstīts uz izmaksu lietderības principu, t.i., dalībvalstis reti piešķīra prioritāti projektiem, kuri nodrošināja enerģijas ietaupījumu vai citus ieguvumus ar zemākām izmaksām. Mēs atklājām, ka uzraudzības sistēma nesniedz datus par enerģijas ietaupījumu, kas panākts, izlietojot ES finansējumu dzīvojamo ēku renovācijai. Tas savukārt nozīmē, ka Komisija nevar novērtēt ES finansējuma devumu ES energoefektivitātes mērķa sasniegšanā.

Visbeidzot, Eiropas Komisija 2015. gada februārī publicēja Enerģētikas savienības paketi ar mērķi izveidot noturīgu enerģētikas savienību ES ar klimata politiku tās centrā. Lai sasniegtu ES klimata mērķus, arvien vairāk ES enerģijas vajadzību būs jāapmierina, izmantojot atjaunīgos energoresursus, kuru izkliedētā ražošana, nepastāvīgais raksturs, kā arī ekonomiski dzīvotspējīgu uzglabāšanas risinājumu trūkums rada problēmas elektroenerģijas tīklu pārvaldībā, kā arī piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvarošanā. Iekšējam elektroenerģijas tirgum būtu izmaksu ziņā efektīvi jāveicina ES zaļās pārkārtošanās mērķu sasniegšana, uzlabojot elektroapgādes elastību un nodrošinot, ka tirgus dalībnieki var pielāgot savas pozīcijas atbilstoši aktualizētām enerģijas ražošanas prognozēm.

Savā revīzijā par elektroenerģijas iekšējā tirgus integrāciju konstatējam, ka progress elektroenerģijas tirgu integrācijā bija lēns, integrācijas rezultāti dažādu laikposmu tirgos (segmentos) bija atšķirīgi, turklāt līdz 2021. gada beigām tā vēl nebija pabeigta (sākotnējais termiņš – 2014. gads). Sasniegt mērķi, proti, pabeigt iekšējā elektroenerģijas tirgus izveidi, traucēja nepietiekams ietekmes novērtējums, regulatīvo instrumentu izvēle (noteikumi un metodikas, visi juridiski saistošie kodeksi un vadlīnijas) un ES pārvaldības sistēmas nepilnības. Tirgus integrācijas veicināšana, izmantojot ES mēroga tirgu sasaisti (proti, dalībvalstu enerģijas biržu savstarpēju savienojamību), vēl nav pabeigta, kā arī pieejamā starpsavienojumu jauda nav palielinājusies, kā plānots.

Finansējums klimata mērķu sasniegšanai: ES, valsts un privātais

Klimata mērķu sasniegšanai tika un tiek novirzīti ievērojami līdzekļi – gan dalībvalstu privātajā un publiskajā sektorā, gan no ES budžeta. ES bija apņēmusies vismaz 20% no sava 2014.–2020. gada budžeta izlietot klimatrīcībai (2021.–2027.gada budžetā pat 30%), kas ir aptuveni 87 miljardi EUR gadā. Ar visu to šī summa ir mazāka par 10% no kopējiem ieguldījumiem, kas vajadzīgi 2030. gada mērķrādītāju sasniegšanai un kas saskaņā ar aplēsēm ir aptuveni viens triljons EUR gadā.

Eiropas Komisija 2021. gadā ziņoja, ka ir sasniegusi šo mērķrādītāju, izlietojot 216 miljardus EUR (20,1%) no ES 2014.–2020. gada budžeta, kas paredzēts ar klimatu saistītiem pasākumiem. Mēs atklājām, ka paziņotie izdevumi ne vienmēr attiekušies uz klimatrīcību un ka summa, kas norādīta kā izlietota šim mērķim, bija pārvērtēta par vismaz 72 miljardiem EUR. Tieši lauksaimniecības nozares finansējumā klimata izdevumi ir bijuši visvairāk pārspīlēti: gandrīz par 60 miljardiem EUR. Kāpēc izdevumu pārvērtēšana ir problēma? Tāpēc, ka tā mazina ES nodokļu maksātāja uzticību gan procesam, gan ES kā organizācijai kopumā.

Individuālo dalībvalstu un to privātā sektora pienesums klimata mērķu sasniegšanā ir daudz lielāks. Bet bez t.s. "greenwashing" pastāv arī citas problēmas. Proti, nav īsti apzināts, cik ES Zaļais kurss mums visiem kopā izmaksās un kur šis nepieciešamais finansējums tiks iegūts. Attiecībā uz valstu finansējumu mēs konstatējām, ka Eiropas Komisijas rīcībā ir maz informācijas par dalībvalstu rīcībpolitikām (t.sk. to plānotajām un faktiskajām izmaksām) klimata mērķrādītāju sasniegšanai. Dalībvalstu paziņotās kvantitatīvās informācijas līmenis ir zems, jo tās neizmanto kopējas novērtēšanas pieejas un metodiku, tām ir sarežģīti nošķirt atsevišķu rīcībpolitiku ietekmi no citu politikas jomu ietekmes un tās tikai retos gadījumos ir ieinteresētas informēt par iepriekšējo darbību faktisko ietekmi. Attiecībā uz privāto finansējumu ne Komisija, ne mūsu aptaujātās dalībvalstis nevarēja sniegt datus par privātā finansējuma apjomu, kas mobilizēts 2020. gada mērķrādītāju sasniegšanai.

Kas attiecas uz 2030. gada mērķrādītājiem, kuri ir daudz ambiciozāki, un ES dalībvalstu nacionālajiem enerģētikas un klimata plāniem, kam jāsatur vēl detalizētāka informācija par izmaksām un ietekmi, mūsu līdz šim redzētais liek šaubīties, vai tie ir reālistiski un vai 2030. gada mērķrādītāju sasniegšanai būs pieejams pietiekams finansējums, jo īpaši no privātā sektora.

"Check against delivery" – tā sauc Eiropas Komisijas prezidentes Urzulas fon der Leienas 2023. gada uzrunu par stāvokli Eiropas Savienībā. Attiecībā uz ES Zaļo kursu papildus visām jaunajām paredzētajam darbībām prezidente pauda apņēmību "turēties pie kursa, palikt ambicioziem, pieturēties pie ES izaugsmes stratēģijas un vienmēr tiekties pēc godīgas un taisnīgas pārejas". Jau šobrīd varam teikt, ka bez koriģējošas kā ES, tā dalībvalstu rīcības viss uzskaitītais nebūs sasniedzams, kā plānots. Paralēli nedz ģeopolitiskā situācija, nedz politiskā ainava dalībvalstīs nepadara klimata mērķu sasniegšanu vieglāku. Taču cita risinājuma nav, tāpēc likumdevējiem jāpanāk, ka katrs transformācijai paredzētais eiro tiek izlietots lietderīgi un sasniedz savu mērķi. Jau tas vien, nerunājot par nepieciešamo papildu finansējumu, pietuvinātu ES un dalībvalstis Zaļā kursa stratēģiskajiem uzstādījumiem.

Īpašais ziņojums ES klimata un enerģētikas mērķrādītāji, attēli nr. 1 līdz nr. 3.

Īpašais ziņojums ES atbalsts ogļu reģioniem, attēls nr. 1

Maldināšanas taktika neatkarīgi no tā, vai tā ir tīša vai nejauša, ko izmanto uzņēmumi, kas var likt klientiemdomāt, ka to produkti, pakalpojumi vai misija ir videi nekaitīgāki nekā patiesībā.

