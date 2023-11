Būvniecības un nekustamo īpašumu attīstīšanas nozarē uz ilgtspējīgiem risinājumiem ir jāraugās kā uz bezkompromisu nepieciešamību. Veidu, kā nekustamo īpašumu padarīt ne vien baudāmu acīm, bet arī praktisku lietošanā, ir daudz, tomēr ne mazāk būtisks ir jautājums, kā potenciālajiem pircējiem nodrošināt arī pieejamu dzīvokļu cenu.

Daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes līmenis šobrīd viennozīmīgi ir starp būtiskākajiem ēkas ilgtspējas rādītājiem. Lai arī tehniski energoefektivitāti šobrīd var mērīt no A līdz pat F līmenim, mūsdienu jaunceltņu kategorijās runājot, nav vietas diskusijai par to, ka jau šobrīd ēkas ir jābūvē pēc augstākajām iespējamām energoefektivitātes prasībām. Tomēr ēkas ilgtspēja aptver krietni plašāku lauku par tehniskiem mērījumiem. Tā sevī iekļauj arī iedzīvotāju labklājības līmeni. Energoefektīva ēka sniedz iedzīvotājiem ne vien ekonomiska, bet arī emocionāla rakstura ieguvumus. Iegādājoties ēku, kas celta, domājot par vidi, dzīvokļa īpašnieks kļūst par ilgtspējas atbalstītāju un praktiķi. Šī iemesla dēļ ir svarīgi, ka ilgtspēja ir finansiāli pieejama, jo citādi nonākam pretrunās.

Šobrīd kā viena no pozitīvajām būvniecības nozares tendencēm ilgtspējas jomā ir saules bateriju un saules korektoru uzstādīšana uz namu jumtiem. Ņemot vērā, ka tas ir finansiālus resursus prasošs ieguldījums, šobrīd Latvijā tā vēl nav izteikta prakse, tomēr pamazām šis risinājums kļūst arvien populārāks. Igaunijā, turpretī, saules paneļu uzstādīšana uz daudzdzīvokļu namu jumtiem kļuvusi teju par pašsaprotamu praksi, jo kopš 2020. gada 1. janvāra visām daudzdzīvokļu jaunbūvēm ir jābūt A klases energoefektivitātes novērtējumam, un tieši saules paneļu uzstādīšana ir viens no efektīvākajiem risinājumiem, kā to panākt, tādēļ nekustamo īpašumu attīstītāji izteikti piekopj šo praksi jau tagad.