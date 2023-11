Virsrakstā minētais jautājums radās pēc šonedēļ, 2. novembrī, notikušās Saeimas sēdes, kurā deputāti no tribīnes nekautrējās vārdos aizskart vienu Latvijas sabiedrības daļu, vienlaikus aicinot citus cienīt Saeimas tribīni un ievērot "normālu kultūru" pret deputātiem.

Viens no karstākajiem notikumiem vietējā politikā bija Tieslietu ministrijas izstrādā partnerības regulējuma izskatīšana, bet parlamenta sēdes beigās deputāti uzklausīja Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra sniegto informāciju par Latvijas īstenoto valsts piederīgo evakuēšanu no karadarbības skartās Izraēlas. Pēc ziņojuma uzklausīšanas, deputāti pauda neapmierinātību ar veidu, kādā ministrijas pārstāvis sniedzis Saeimai informāciju – viņš esot smaidījis un "ņirdzis".

Ingmārs Līdaka (AS) ministrijas pārstāvim dusmīgi norādīja, ka viņam nemaz nenākot smiekli par to, kā viņš "izņirdz šo tribīni", jo viņš Saeimā ir viesis. Deputāts aicināja ierēdni cienīt Saeimas tribīni. Savukārt Batņa kritizēja ministrijas pārstāvi par to, ka viņš esot atnācis un sācis audzināt deputātus "kā mazus bērnus". "Es atvainojos, tas nav jūsu amata pilnvarojums – audzināt Saeimas deputātus! Nevajag ņirgt! Lūdzu, saglabājiet normālu kultūru attiecībā pret mums! Nevis atnākiet un parādiet savu augstprātību," aicināja deputāts.