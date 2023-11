Šā gada rudenī veiktā sabiedrības domas aptauja liecina, ka 45,7% aptaujāto uzskata, ka FID uzrauga bankas naudas atmazgāšanas jomā, savukārt 23,4% uzskata, ka FID nodarbojas ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskāciju, bet 18,4% – ka FID nosaka, kuriem banku klientiem būtu jāaizver konti. Teikšu uzreiz – neviens no šiem apgalvojumiem nav patiess. Tāpat nav patiess arī tas, ka tieši FID dēļ kādam klientam bankā neesot atvērts konts vai izsniegts kredīts, kā nereti to nācies dzirdēt publiski, tostarp arī no politiķiem.

Svarīgākais – informācijas saņemšana un analīze

Daudziem rodas jautājums, ar ko tad nodarbojas FID un kāda ir iestādes ietekme uz finanšu sektora darbu. FID darbības pamatmērķis jeb misija ir sargāt valsti un iedzīvotājus no finanšu sistēmas noziedzīgas izmantošanas. Mūsu pamatuzdevums savukārt ir saņemt informāciju par aizdomīgiem darījumiem, ko ir konstatējis privātais sektors, veikt padziļinātu analīzi un aizdomu gadījumā – nodot informāciju tiesībaizsardzības iestādēm. Praktiski tas nozīmē, ka FID darbības joma ir ļoti specifiska un konkrēta, taču vienlaikus sistēmiski ļoti svarīga.

Jāuzsver, ka FID nav tiesību iejaukties privātā sektora darbā, dot saistošus norādījumus par to, kā privātajam sektoram ir jāstrādā ar saviem klientiem, kāda informācija jāiegūst no klientiem vai kad ir jāizbeidz attiecības ar klientu, slēdzot kontu. Tāpat FID neveic pārbaudes un nepiemēro sodus par neatbilstošu pienākumu veikšanu. Šāda veida jautājumus risina, pirmkārt, jau paši finanšu sektora dalībnieki ar saviem iekšējiem dokumentiem un procesiem, otrkārt – uzraugi (piemēram, Valsts ieņēmumu dienests vai Latvijas Banka).

Sistēmas pamatā – sadarbība

Latvijā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) novēršanas sistēmā iesaistīti vairāki būtiski spēlētāji gan no publiskā, gan privātā sektora. Šo spēlētāju atbildības un lomu sadalījums Latvijā veidojies un attīstījies pakāpeniski kopš 1997. gada, diskutējot gan starptautiskā, gan vietējā līmenī.

Ir būtiski saprast – lai efektīvi apkarotu finanšu noziegumus, svarīga loma ir sadarbībai starp pilnīgi visiem iesaistītajiem, kur katram ir noteikti konkrēti pienākumi, tiesības un noteiktos gadījumos pat termiņi, kuros noteiktās funkcijas jāveic.

Sākumpunkts visam ir sabiedrība un tās tiesiskā apziņa. Atsevišķu indivīdu vēlme veikt noziedzīgus nodarījumus rada noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riskus. Savukārt nepārprotama un skaidra nostāja pret šādu noziedzīgu nodarījumu pieļaujamību mazina riskus, ka noziedzīgi iegūti līdzekļi tiek iepludināti finanšu apritē. Vienkāršs piemērs būtu sabiedrības attieksme pret ēnu ekonomiku vai korupciju.

Nākamais – privātais sektors, kas izstrādā iekšējās kontroles sistēmas, nodrošina darbu ar klientiem, izvērtē tiem piemītošos riskus, iegūst informāciju, pieņem lēmumus, cita starpā – par kontu atvēršanu, veic regulāru klientu un to darījumu uzraudzības procesu, kā arī lemj par informācijas nodošanu FID. Vienkāršojot šos pienākumus, var teikt, ka konkrētiem privātā sektora pārstāvjiem ir pienākums aktīvi strādāt pie to sniegto pakalpojumu drošības – censties nodrošināt, ka sniegtie pakalpojumi netiek izmantoti noziegumu izdarīšanai vai slēpšanai.

Tam seko uzraudzības mehānisms – jau minētos privātā sektora pārstāvjus savu pienākumu izpildē uzrauga Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktās uzraudzības iestādes (piemēram, Latvijas Banka, Valsts ieņēmumu dienests u. c.).

Tad FID, kas saņem informāciju par aizdomīgiem darījumiem, to analizē un aizdomu gadījumā nodod tiesībaizsardzības iestādēm, piemēram, Valsts policijai, vai drošības iestādēm, piemēram, Valsts drošības dienestam. Šim posmam noslēdzoties, iespējams, tiek sākta izmeklēšana, lieta tiek nodota prokuroram kriminālvajāšanas uzsākšanai un tālāk tiesai, kas lemj par personas saukšanu pie kriminālatbildības, mantas atzīšanu par noziedzīgi iegūtu un tās konfiskāciju vai atgriešanu cietušajam.

Jāuzsver, ka šāds lomu un pienākumu sadalījums nav neparasts un nav raksturīgs tikai Latvijā. Šādi nosacījumi lomu sadalījumā pastāv visā Eiropas Savienībā un arī citur pasaulē – valstīs, kuras apzinās nepieciešamību cīnīties ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu apriti un attiecīgi – pašu noziegumu, kura rezultātā līdzekļi tiek iegūti, slēpti un atmazgāti.

FID loma – ieteikt, bet ne noteikt privātā sektora darbu

Kā jau minēts, FID nav tiesību iejaukties privātā sektora darbā, dot saistošus norādījumus par to, kā būtu jāstrādā ar klientiem, kāda informācija būtu jāiegūst vai kad būtu jāizbeidz attiecības ar klientu. Tas, kur FID pievieno būtisku vērtību, ir finanšu izlūkošanas darbību veikšana, izsekojot noziedzīgi iegūtus līdzekļus, kā arī stratēģiskā analīze. Stratēģiskās analīzes ceļā gūtie secinājumi palīdz definēt ne tikai FID darbības virzienus, bet arī informēt par prioritātēm un riska jomām citus sadarbības partnerus gan privātajā, gan publiskajā sektorā.

FID loma sistēmā ir svarīga, jo mūsu galvenais uzdevums ir palīdzēt valstij noteikt un uzturēt pareizas (jeb riskos balstītas) prioritātes cīņai ar naudas atmazgāšanu. Tas nozīmē – veltīt resursus cīņai ar tiem noziegumiem, kas rada būtiskāko kaitējumu.

Izpratne par savu atbildību kā efektīvākais līdzeklis

Latvijā cīņā ar naudas atmazgāšanu, tāpat kā visā Eiropas Savienībā un arī citviet pasaulē, ir iesaistītas daudzas institūcijas, bet būtiski – arī sabiedrība, jo, tikai kopā strādājot un vienam otru atbalstot, var ne tikai mazināt noziedzīgas naudas nonākšanu mūsu finanšu apritē, bet arī veicināt labklājības līmeņa celšanos.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!