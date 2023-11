Saeimas dienas kārtībā ir nonākusi Stambulas konvencija. Tiem interesentiem, kuri vēlētos iepazīties ar tās saturu latviešu valodā, varētu būt diezgan lielas grūtības saprast, kura no publiski pieejamām tulkojuma versijām ir tā īstā un precīzākā. Man zināmas ir vismaz divas tulkojuma versijas latviešu valodā (interneta arhīvos, cītīgi meklējot, var atrast trīs). Katra no tām atšķiras, dažos pantos pat ievērojami.

Piemērs.

Teksts angļu valodā

Article 11 – Data collection and research

1 For the purpose of the implementation of this Convention, Parties shall undertake to:

a collect disaggregated relevant statistical data at regular intervals on cases of all forms of violence covered by the scope of this Convention;

Tulkojuma versija Eiropas Padomes mājaslapā

11 pants - Datu vākšana un izpēte

1 Lai īstenotu šo Konvenciju, tās dalībvalstis apņemas:

a regulāri vākt attiecīgus neapkopotus statistikas datus par gadījumiem, kad notikusi jebkāda vardarbība, uz ko attiecas šī Konvencija;

Tulkojuma versija MK mājaslapā

11. pants. Datu vākšana un izpēte

1. Lai īstenotu šo Konvenciju, tās dalībvalstis apņemas:

a) regulāri un selektīvi ievākt grupētus statistikas datus par gadījumiem, kad notikusi jebkāda vardarbība, uz ko attiecas šī Konvencija;

Cilvēkiem pat ar vājām angļu valodas zināšanām ir skaidrs, ka oriģinālā nav nekas ne par selektīvo datu ievākšanu, ne arī par grupētajiem statistiskas datiem. Kā tas gadījās, ka MK apspriež kļūdainu konvencijas tekstu latviešu valodā? To gan nezinu, bet šeit varu izklāstīt manus piedzīvojumus, meklējot precīzo tulkojuma versiju.

2018. gadā sazinājos rakstiski ar Saeimas deputāti Lolitu Čigāni un viņas palīgu Robertu Osi. Es norādīju manas atklātās neprecizitātes (augstāk norādīto un vēl citas). Saņēmu šādu atbildi no R.Oša: " Vēlējos Jūs informēt, ka esam iepazinušies ar Jūsu jautājumu, kas tik tiešām ir satraucošs. Šī iemesla dēļ esam vērsušies pie Valsts valodas centra, kas pēc ministriju pasūtījuma veic normatīvo aktu tulkošanu (šajā gadījumā - pēc Labklājības ministrijas pasūtījuma), uzdodot jautājumu par atbilstošāko procedūru, kas īstenojama no deputātes puses, lai panāktu tulkojuma pārskatīšanu un neprecizitāšu novēršanu."

2020. gadā, kad Satversmes tiesa skatīja Stambulas konvenciju, rakstīju Satversmes tiesas Sabiedrisko attiecību un protokola nodaļas vadītājai Ketijai Strazdai un norādīju uz dažādām tulkojuma versijām. Viņas atbilde bija šāda: "Lēmumā par lietas Nr. 2020-39-02 ierosināšanu ir atrodams apstrīdēto Stambulas konvencijas normu tulkojums, ko, lemjot par lietas ierosināšanu, izmantoja Satversmes tiesa. Tomēr, kā norādīts pašā Stambulas konvencijā, tās autentiskās valodas ir angļu un franču. To Satversmes tiesa ņems vērā lietas izskatīšanas gaitā, iztulkojot šo starptautisko līgumu atbilstoši piemērojamajām nacionālajām un starptautiskajām tiesību normām."

2021. gadā es sazinājos ar Saeimas deputāti Kristu Baumani. Es viņu tāpat informēju par šīm kļūdām. Saņēmu šādu ziņu (rakstiskā formā): "Mēģināšu rakstīt ĀM un LM Parlamentārajiem sekretāriem ar šo jautājumu, ziņošu par rezultātiem."

2023. gada maijā es sazinājos ar Tieslietu ministrijas parlamentāro sekretāri Laumu Paegļkalnu, lai informētu par dažādām tulkojuma versijām un nesakritībām. Saņēmu izsmeļošu atbildi par dažādiem aspektiem. Galvenais arguments ir atrodams šajā citātā (no e-pasta sarakstes): "Stambulas konvencijas oficiālais teksts ir angļu un franču valodās. Tas nozīmē, ka, iepazīstoties ar Stambulas konvencijas saturu, jebkurai personai neatkarīgi no izmantotā Stambulas konvencijas tulkojuma latviešu valodā jāņem vērā arī tās teksts angļu vai franču valodā."

Tomēr biju ļoti apņēmīgs un turpināju rakstīt e-pastus gan Labklājības ministrijai, gan arī Valsts valodas centram. 2023.gada jūnija beigās saņēmu iepriecinošu ziņu no LM Bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākās ekspertes Leldes Kēlas: "VVC (Valsts valodas centrs) nodeva informāciju, ka ir no Jums saņēmuši vēstuli. Šobrīd no LM puses gatavojam vēstuli ar lūgumu oficiāli veikt labojumus tulkojumā."

Tomēr, kā nojaušat, Ministru kabineta 31.10.2023. sēdē ministri atbalstīja iesniegto likumprojektu "Par Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu", dokumentu paketē iekļaujot arī kļūdaino tulkojumu latviešu valodā. Tas nozīmē, ka Saeimas deputātiem un arī pārējiem Latvijas pilsoņiem, kam varētu interesēt konvencijas saturs, vajadzētu sekot L.Paegļkalnas ieteikumam ņemt vērā konvencijas tekstu angļu vai franču valodā.

Kāpēc tad rakstu? Mani nepamet doma un cerība, ka atbildīgās amatpersonas ir vienkārši kļūdījušās un tūlīt pat mēģinās šo jautājumu risināt, lai Saeimas deputātiem ar ne tik labām angļu vai franču valodas zināšanām un, kas zina, "tantei Bauskā" nav jāņem palīgā vārdnīcas, lai iepazītos ar šo svarīgo dokumentu.

