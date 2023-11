Oktobris akciju tirgum bija jau trešais negatīvais mēnesis pēc kārtas. Centrālo banku stingrā nostāja, negatīvās uzņēmumu prognozes un ģeopolitiskā nenoteiktība veicināja to, ka investori aktīvāk sāka pārdot savas akcijas (risk-off). Tomēr arī obligāciju tirgus turpināja lejupslīdi ASV fiskālās politikas un pieprasījuma samazināšanās no starptautiskajiem investoriem dēļ. Lai arī finanšu tirgos jau ir daudz negatīvu ziņu, vēsturiski novembris un decembris tirgiem ir pozitīvi mēneši. Tāpat monetārās politikas mīkstināšana vai labāki finanšu rezultāti no tiem lielajiem uzņēmumiem, kas vēl nav publicējuši savus finanšu pārskatus, varētu veicināt pozitīvas pārmaiņas.

Vai tirgi reaģē uz situāciju Izraēlā?

Jā, tomēr ne tik lielā mērā, kā tas šķietami tiek atainots. Aplūkojot mūsu pensiju plānu portfeļu vienu no lielākajām aktīvu klasēm, kas ir akcijas, oktobrī tika novērots kritums, un tikai atsevišķi uzņēmumi norādīja pretējo. Aplēstā ieņēmumu daļa, kas ienāk ASV kotētajām kompānijām no Izraēlas, ir mazāka par 1%, un viss Tuvo Austrumu reģions dod ne vairāk kā 3%. Nozares, kas jau ir negatīvi ietekmētas, galvenokārt ietver aviokompānijas un kuģniecības uzņēmumus, kā arī – kas ir nedaudz negaidīti - sociālo mediju platformas. Gan “Meta”, gan “Snap” norādīja, ka no oktobra otrās nedēļas tēriņi reklāmai samazinājās līdzīgi kā pērn, kad Krievija iebruka Ukrainā. No otras puses, dažas nozares, piemēram, aizsardzības nozare, pārspēja galvenos indeksus par vairāk nekā 10%, ņemot vērā iespējamo globālo aizsardzības izdevumu pieaugumu.

Obligāciju tirgum vajadzētu būt “drošam patvērumam” satricinājumu laikā, taču citiem faktoriem bija lielāka ietekme uz rezultātiem, un fiksēta ienākuma vērtspapīri oktobrī uzrādīja negatīvu atdevi. Inflācija un labāki, nekā gaidīts, patērētāju dati liek tirgus dalībniekiem domāt, ka centrālās bankas ilgāk turēs procentu likmes augstākos līmeņos. ASV budžeta deficītam kļūstot par lielāku problēmu, pieprasījums pēc ASV valsts obligācijām turpina sarukt. Samazinās arī pieprasījums pēc ASV valsts obligācijām no Ķīnas (politisko iemeslu dēļ) un no Japānas (sakarā ar arvien pievilcīgāku ienesīgumu mājās).

Tikmēr zeltam “klājies” vislabāk šajā periodā – dārgmetāls trīs nedēļu laikā pieauga par vairāk nekā 9 % un atkal pārsniedza 2000 ASV dolāru par unci atzīmi.

Peļņa ir spēcīgāka, tomēr ar to nepietiek, lai uzlabotu garastāvokli

Lielākie ASV uzņēmumi, kas iekļauti akciju “S&P 500” indeksā turpināja uzrādīt noturību savos trešā ceturkšņa finanšu rezultātos. Lai gan šo uzņēmumu peļņa ir labāka nekā gaidīts, tomēr entuziasms neatspoguļojas uzņēmumu akciju cenu pieaugumā. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gada ceturkšņiem uzņēmumu akcijas krīt līdz ar sliktām peļņas ziņām, bet tās aug mazāk līdz ar labām. Šī tendence varētu būt saistīta ar pesimistiskiem komentāriem par nākotni no pašu uzņēmumu puses. “Vājš pieprasījums” ir viena no populārākajām frāzēm finanšu rezultātu zvanos ar investoriem, liecina "Bloomberg" analīze. Ja šīs frāzes pieminējumi turpināsies arī tikpat bieži nākamajās nedēļās, tas būs augstākais līmenis kopš 2000. gada. Šāds noskaņojums ir licis analītiķiem samazināt nākamo divpadsmit mēnešu prognozētās peļņas rādītājus līdz pat 2%.

Labāko mēneša sniegumu uzrādīja un pozitīvu pārsteigumu sagādāja IT gigants "Microsoft".

Uzņēmums pārspēja visas prognozes gan ieņēmumu, gan peļņas ziņā, ko veicināja straujāka mākoņskaitļošanas biznesa izaugsme. Klientu skaits, kuri mākoņa programmatūrā izmantoja mākslīgā intelekta (AI) rīkus, palielinājās par vairāk nekā 60 %. Novembrī "Microsoft" arī uzsāks piedāvāt abonēšanas pakalpojumu savam "Copilot AI" risinājumam. Nākotnes peļņas gaidas atbilda tirgus analītiķu prognozēm, turpinoties kiberdrošības pakalpojumu, spēļu (pēc veiksmīgas "Activision Blizzard" iegādes) un kompānijai tradicionālo biznesu paplašināšanai.

Savukārt “panākumu” otrā galā bija “Tesla”, jo tam bija lēnāks ieņēmumu pieaugums un operacionālā rentabilitāte, kas saruka līdz 7,6% no pagājušā gada 17,9%. Masks atzina, ka “Tesla” vājāku rezultātu iemesls ir “Cybertruck", uzņēmuma zinātniskās fantastikas iedvesmotā kravas automašīna. Šādi Maska vēstījumi un “Tesla” finanšu rezultāti lika tirgus dalībniekiem plašāk pārskatīt uzņēmuma un elektroauto ražotāju ilgtermiņa potenciālu.

Ieguldījumu stratēģija

Mūsu nostāja attiecībā uz risku ir vēl vairāk mazinājusies, dodot mazāku priekšroku akcijām salīdzinājumā ar dažādiem naudas tirgus instrumentiem. Mūsu taktiskais redzējums oktobra sākumā mainījies no neitrāla uz mēreni piesardzīgu. Šīs pārmaiņas noteica tirgus līderu vājums, obligāciju likmju kāpums, kas padarīja akcijas salīdzinoši mazāk pievilcīgas, un turpmāka makroekonomisko datu pasliktināšanās. Pārmērīgi pesimistisks investoru noskaņojums dažreiz var radīt izdevīgas akciju pirkšanas iespējas, bet patlaban jaunam akciju rallijam pietrūkst pārliecinošu dzinuļu.

