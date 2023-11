Pacēlu zvanu no nepazīstama numura (24873149). Zvana Raimonds Merklis no valsts policijas (un atsūta man pa Whatsapp savu apliecību; uz tās - labi uzkopēts pārāk spilgts foto bez zīmoga un no DROŠĪBAS POLICIJAS(!), bet ātrumā to es, protams, nepiefiksēju).

(Tiešām atnāk īsziņa no Swedbank numura - tas man atzīmēts kā Swedbank nr., jo ik pa laikam no turienes nāk īsziņas. Tā arī ir daļa no izrādes, jo tas rada iespaidu, ka cilvēks tiešām zvana no bankas. Taču daudzi nezina, ka jebkurš var veikt pierakstu uz klātienes vizīti bankā un tad no bankas atnāk apstiprinājuma īsziņa ar 6 ciparu kodu. Bet paga, džeks teica, ka zvana no Latvijas bankas, bet īsziņa atnāk no Swedbank.)