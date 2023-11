Pēdējā laikā sociālajos tīklos parādījies daudz stāstu par pēcdzemdību depresiju jaunajām māmiņām. Pat Veselības ministrija solās kaut ko darīt. Speciālisti saka, ka cieš katra desmitā māmiņa. Pēc izrakstīšanās no dzemdību iestādes palīdzība jaunajai ģimenei nav nekāda. Ministrija saka, ka ir pieejama valsts apmaksāta psihoterapija. Taču, izrādās, rindas ir 1–1,5 gadus garas – var paspēt 10 reizes iekrist depresijā un 10 reizes nomirt. Varam lepoties ar augsto pašnāvību skaitu un nekā nedarīšanu cīņā ar depresiju.

Mammai un tētim ir noteikta, ierobežota kapacitāte tikt galā ar grūtībām. Piedzimstot mazulim, darbu slodze stipri palielinās – nāk klāt trīs pilna darba slodzes jeb 3 reiz 8 stundas. Jaunie vecāki regresē – daļa prāta it kā nonāk savā agrīnajā pieredzē. Tas ir bioloģiski nepieciešams, lai varētu pieslēgties mazulim un saprast viņa vajadzības. Vecāki kļūst jūtīgāki, emocionālāki, ievainojamāki. Savukārt "pieaugušā" prāta daļa proporcionāli samazinās. Tāpēc ir nepieciešami palīgi – vecmāmiņas, vectētiņi, draugi, labi dakteri, cilvēki, kas var palīdzēt, dot atelpu, uzmundrināt.

Bieži jaunie vecāki ir šokā, jo nav mācījušies būt par vecākiem, nav zinājuši, ka būs grūtības un kādas. Lai iegūtu tiesības un piedalītos ceļu satiksmē, mums ir jāmācās un jākārto eksāmeni. Būt par mammu un tēti ir daudzreiz sarežģītāk, te vajag vairāk zināšanu un iemaņu – mūsu sabiedrība to neapzinās. Tāpēc katra nākamā paaudze atkal un atkal krīt izmisumā un nonāk depresijā.

Mamma, tētis un bērns ir vienota sistēma. Ja par mammu grūtībām vismaz nedaudz tiek runāts un mammas var parunāties savā starpā, tad tēti tiek minēti tādā kontekstā, ka viņi nepalīdz, pamet ģimeni vai iekrīt atkarībā. Vai arī – tētiem ir jātiek ar visu galā un viņiem vispār nevarētu būt nekādu grūtību. Realitātē tēti bieži apjūk, jūtas lieki un bezpalīdzīgi, vainīgi vai dusmīgi. To visu viņi nedrīkst just, ir jānoliedz realitāte, jātēlo stiprais. Ļoti bieži šajā laikā tētiem ir trauksme un depresija. Vīriešiem depresija var slēpties aiz atkarības maskas. Pirmajā dzīves gadā vīrieši bieži neiztur savas grūtības un aiziet no ģimenes.