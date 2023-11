Valsts kontrole (VK) kā augstākā revīzijas iestāde, kuras neatkarību garantē Satversme, gadu gaitā ir kļuvusi par vērtīgu instrumentu publiskā sektora darbības uzlabošanai un lietderīguma panākšanai saistībā ar publisko resursu izlietojumu. VK ir labs potenciāls iet tālāk – iespējamo uzlabojumu atklāšanai revīzijā seko VK ieteikumu ieviešana publiskās pārvaldes pusē, tādējādi pozitīvās pārmaiņas publiskajā sektorā ir pēctecīga, bet kopīga darba rezultāts.

Parādot to, ka pārmaiņas patiešām notiek, pieaugtu cilvēku uzticēšanās publiskajai pārvaldei, kas jau izsenis ir viena no izteiktām problēmām Latvijā.

VK pakāpeniski ir izveidojusies profesionāla komanda, tāpēc mūsu veiktajās revīzijās spējam pamatīgi iedziļināties apskatāmajos problēmjautājumos un uz šo revīziju bāzes varam sniegt profesionālu vērtējumu un ieteikumus turpmākajai rīcībai. Tieši šajā – ieteikumu pārvaldības – sadaļā slēpjas, manuprāt, pagaidām vēl pilnībā neizmantots VK potenciāls, kas ļautu uzlabot publiskās pārvaldes darbu un lietderīgāk, pareizāk izmantot valsts un pašvaldību resursus mūsu cilvēku labā.

Publiskās pārvaldes "sirdsapziņa"

VK ir izdevies panākt, ka jau pats revīzijas pieteikums būtiski mobilizē attiecīgās jomas iestādes un strādājošos. Paziņojums par revīzijas sākšanu konkrēto jautājumu ieliek dienaskārtībā, ir jūtama pamatīga rosība no attiecīgās jomas vadītāju puses, kas nozīmē, ka daļa nebūšanu tiek novērsta jau revīzijas laikā. Tas ir vērā ņemams sasniegums, jo pretējā gadījumā – bezzobaina un vāja VK – būtu iestāde, ko var neņemt galvā, bet veiktās revīzijas – ignorēt. Mūsu gadījumā VK revīziju klātesamības un neizbēgamības sajūta vien nereti attur no patvaļīgas rīcības un motivē publiskās institūcijas un amatpersonas rīkoties atbildīgi – pieņemt pārdomātus un labākus lēmumus.

Bailes no soda vai pārkāpumu atklāšanas ir gana motivējošs instruments, tomēr ilgtermiņā ir jāpanāk domāšanas maiņa, lai publiskajā sektorā strādājošie patiešām saprastu, ka tiesiska un lietderīga rīcība nav kaut kāda abstrakta "prasība no augšas", bet ir mūsu visu interesēs. Ceļā uz šādu izpratni VK no vērīga "izmeklētāja" jākļūst par sava veida publiskās pārvaldes "sirdsapziņu", kura ne vien savlaicīgi signalizē par iespējamiem pārkāpumu riskiem un atklāj neizdarības, bet padara par normu tādu publiskās pārvaldes rīcību, kas vērsta uz darbību mūsu cilvēku interesēs.

Pārmaiņu programma

Jēgpilnas revīzijas un to rezultātā sniegti ieteikumi (īpaši – kad tie ieviesti) ir vērsti uz valsts attīstību un rada pārmaiņas, ko sajūt sabiedrība. Neatkarīgs un profesionāls vērtējums par būtiskiem publiskās pārvaldes jautājumiem var būt noderīgs arī politikas veidotājiem – kā avots jēgpilnām politiskajām iniciatīvām. Tādēļ mūsdienīgai, modernai VK ir tieša ietekme uz valsts attīstību un sabiedrības uzticības celšanu publiskajai pārvaldei un valstij kopumā. Kādi ir nozīmīgākie uzdevumi, kas būtu jāpaveic, lai VK būtu laikmetam atbilstoša moderna audita iestāde un neatkarīgs, profesionāls padomdevējs?

Pirmkārt, revīziju darbā ir jānostiprina "būtiskuma" princips. Resursi jākoncentrē uz tādiem revidējamiem aspektiem un jautājumiem, kuriem ir kvantitatīvi vai kvalitatīvi nozīmīga ietekme uz publiskās pārvaldes darbību un sabiedrības uzticību. Viena no problēmām, kas izriet arī no likumdošanas prasībām, – VK ir pienākums veltīt ievērojamus resursus arī nebūtiskām lietām, kur kaitējums valstij ir niecīgs. Šis jautājums ir īpaši aktuāls, kopš VK ir mandāts piedzīt konstatētos zaudējumus, kas nereti nozīmē dzīšanos pēc dažiem eiro – tā vietā, lai pievērstos lieliem un nozīmīgiem strukturālu reformu mēroga jautājumiem. VK komandai jāspēj atšķirt nozīmīgu kaitējumu vai pārkāpumu no maznozīmīga, tāpēc būtu arī jāpanāk izmaiņas likumdošanā, kas ļautu mūsu ikdienas darbā nostiprināt būtiskuma principu.

Otrkārt, vēl lielāka vērība un resursi jāvelta t.s. lietderības revīzijām, liekot īpašu uzsvaru uz ekonomiskumu (kā izdarīt lētāk?) un produktivitāti (kā par to pašu naudu izdarīt vairāk vai labāk?). VK veic trīs veidu revīzijas – finanšu (vērtējam gada pārskatus, to kvalitāte pēdējos gados būtiski uzlabojusies), atbilstības jeb likumības revīzijas (veicam pārbaudes, vai amatpersonu rīcība, finanšu darījumi un informācija visos būtiskajos aspektos atbilst tiesību aktiem, plānošanas dokumentiem un valstiski (vai starptautiski) atzītai labajai praksei) un lietderības revīzijas. Tieši šis trešais revīziju veids nozīmē, ka varam nonākt līdz jautājumiem par publiskā finansējuma, cilvēkresursu un citu resursu lietderīgu izlietojumu. Galvenokārt no šī revīziju veida izriet ieteikumi strukturālām reformām jeb būtiskiem uzlabojumiem publiskajā pārvaldē. Tiesa, lietderības revīzijas prasa īpašas zināšanas un izpratni, tāpēc viena no nepieciešamajām VK personāla vadības vadlīnijām ir piesaistīt konkrētu jomu profesionāļus, kas papildina mūsu komandu šādu revīziju veikšanai.

Treškārt, ir jāturpina VK iesāktais darbības virziens – balstoties uz vispusīgu risku analīzi, jāizvēlas revīziju tēmas, kas ir (tuvākajā laikā būs) nozīmīgas sabiedrībai un citām iesaistītajām pusēm. Faktiski runa ir par valstī aktuālajiem jautājumiem, piemēram, veselības aprūpi, izglītību, aizsardzību, kam ir stratēģiska nozīme un kur nonāk lielākā daļa no publiskajiem resursiem. Proti, VK ir nemitīgi klātesoša valstij nozīmīgos jautājumos, kas prasa gan elastīgu darba organizāciju pašā VK, gan papildu profesionāļu piesaisti.

Ceturtkārt, strukturālas pārmaiņas VK. Atbilstoši Satversmei valsts kontrolieri ir visi VK padomes locekļi un VK ir koleģiāli vadīta institūcija. Lai panāktu skaidrāku VK vadības modeli un iedzīvinātu minēto koleģialitātes principu, VK ir vajadzīga vienota pārvaldes institūcija – tās padome, kas vada iestādi un apstiprina VK darba galveno produktu – revīziju ziņojumus. Pašlaik revīzijas vada un ziņojumus augstākajā līmenī apstiprina viens VK padomes loceklis, kurš vienlaikus ir departamenta direktors, savukārt valsts kontrolieris revīziju darbā gandrīz nav iesaistīts. Iespējams, strukturālu pārmaiņu kontekstā būtu jāpārskata VK padomes locekļu skaits (pašlaik ir septiņi padomes locekļi uz 180 amata vietām).

Ir vēl citi uzlabojumi, ko var paveikt VK iekšienē, piemēram, mērķtiecīgi veidot un attīstīt specializētas revidentu komandas pārresorisku jautājumu revīzijām; mazināt iekšējo birokrātiju; attīstīt atbalsta struktūrvienību darbu un kvalitātes kontroli, kas vērsts uz iepriekš minēto būtiskuma pieeju; attīstīt rutīnas procesu standartizāciju un automatizāciju; nodrošināt vienotu pētnieciskās kvalitātes standartu no revīzijas uz revīziju u. c. Šīs ir pārmaiņas, kam jānotiek darbiniekus atbalstošā veidā, jo valstiska mēroga, dziļas un profesionālas revīzijas ir un būs mūsu profesionālās komandas veikums.

Šāds redzējums par mūsdienīgu VK – neatkarīgu, spēcīgu audita iestādi, kas nodarbojas ar valstiski būtiskām lietām, sniedz revīziju darbā balstītus ieteikumus politikas veidotājiem, uzlabo publiskās pārvaldes darbu un profesionāli seko līdzi līdzekļu izlietojumam, – prasa pārmaiņas VK iekšienē, kā arī izmaiņas likumā. Labā ziņa – ir skaidrība, ko un kā vajadzētu darīt, kuri būtu izvirzāmi kā prioritāri jautājumi un kuri var pagaidīt. VK ir izveidots labs pamats, lai attīstītos tālāk, panākot pozitīvas pārmaiņas publiskās pārvaldes darbā un kalpojot par objektīvas informācijas avotu attiecībā uz norisēm publiskajā pārvaldē un līdzekļu izlietojumā. Tas nozīmē ne tikai "vainīgo" meklēšanu, bet arī vērtīgu pārmaiņu izgaismošanu, kas notikušas pēc VK iesaistes un ieteikumu ieviešanas. Apzinoties, ka ikvienu pārbaudi vai revīziju mēs veicam cilvēku, nevis iestāžu interesēs.

Saskaņā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) 2021. gadā veiktās aptaujas rezultātiem par sabiedrības uzticēšanos valsts institūcijām tikai katrs ceturtais (24,5%) Latvijas iedzīvotājs uzticas valdībai, kas ir ievērojami zemāks rādītājs nekā vidēji OECD valstīs (41%).

