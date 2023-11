21. gadsimta trešā desmitgade mūs ir šokējusi ar virkni izaicinājumu. Globāla pandēmija, pilna mēroga karš durvju priekšā, straujas ekonomiskās un ģeopolitiskās pārbīdes, klimata pārmaiņas un jauns lēciens tehnoloģiju attīstībā, kas mūs novedis aizvien spējīgāka mākslīgā intelekta apkalpotā civilizācijā – izmaiņas ir tik straujas, ka daudzas valstis un biznesi ir nonākuši apjukuma stāvokli. Ko darīt, kādus lēmumus pieņemt?

Latvijas Satversmes preambulā ir teikts, ka "Latvijas valsts ir izveidota (..), lai garantētu latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem". Tur arī uzsvērts viens no ilgtspējas pamatprincipiem: "Ikviens rūpējas par sevi, saviem tuviniekiem un sabiedrības kopējo labumu, izturoties atbildīgi pret citiem, nākamajām paaudzēm, vidi un dabu".

Zem tā slēpjas daudzi konkrēti projekti, kaut vai, piemēram, mūsu sadarbība ar Aizsardzības ministriju un NATO virtuālās un papildinātas realitātes, dronu, sensoru un lietojumprogrammu izmantošanā 5G vidē. Tāpat vērts uzsvērt LMT iesaisti pusvadītāju optoelektonisko mikroshēmu ražotnes izveides, jeb t.s mikročipu projektā Latvijā, kurā apvienojušās virkne, augstākās izglītības iestāžu, tehnoloģiju uzņēmumu un ministriju un kas ir stratēģiski svarīgs solis ES atkarības mazināšanai no Ķīnā ražotām mikroshēmam.

Ir skaidrs, ka ideja par cilvēka, ekonomiskās un vides interešu ilgtermiņa līdzsvarošanu ir absolūti pareiza, taču rīcībpolitikas līmenī tā nereti tiek kļūdaini realizēta. Kādēļ? Jo tiek ignorēta loģiskā secība, kādā vispārējie ilgtspējas principi tiek sašaurināti līdz konkrētām izmaiņām sabiedrības dzīvē. Viss sākas ar ilgtspējīgu domāšanu, tai seko ilgtspējīgu tehnisko risinājumu stadija, kas tālāk noved pie jaunu tehnoloģiju izstrādes un ieviešanas. Šajā ķēdē būtiskākais posms ir tieši ilgtspējīgu tehnoloģiju izstrāde, kas būtiski ietekmē cilvēku dzīvesstilu. Un, tā kā cilvēki ir atkarīgi no tehnoloģijām, dažādi to piedāvājumi var gan radīt pozitīvas izmaiņas sabiedrībā, gan kalpot par globālu manipulāciju rīku atsevišķu biznesa grupu interesēs. Ne vienmēr it kā šobrīd "zaļākās" tehnoloģijas ir ilgtspējīgākās, bieži vien tās mēdz tikai līdzeklis atsevišķu tirgus dalībnieku mērķu sasniegšanai.