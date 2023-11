2024. gada budžeta projekts, kas uzskatāms par vienu no nozīmīgākajiem valsts attīstības plānošanas dokumentiem, diemžēl kārtējo reizi apliecina – Latvijas arvien pieaugošās atpalicības novēršana vismaz no Lietuvas un Igaunijas nav Siliņas valdības prioritāte. Šis budžets ir stagnācijas triumfs. Turklāt no tā cietīs arī šajos ģeopolitiskajos apstākļos tik fundamentāli svarīgā valsts ilgtermiņa drošība. Mūsu spējas investēt kā iekšējā, tā ārējā drošībā būs aizvien vairāk atkarīgas no ekonomikas attīstības. Tāpat arī spējas nodrošināt cienījamu dzīvi Latvijas iedzīvotājiem - adekvāti finansēt veselības aprūpi arvien straujāk novecojošajai sabiedrībai, ieguldīt kvalitatīvā, starptautiski konkurētspējīgā izglītībā, līdzsvaroti attīstīt reģionus. Siliņas valdības budžets ekonomikas attīstības jomā demonstrē nulles iniciatīvu un nulles rīcību.