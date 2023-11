Nesen Latvijas Universitāte (LU) izpelnījās kritiku par tenūrprofesoru vakanču izsludināšanu, kur pieteikumu sagatavošanai bija atvēlēta viena nedēļa. Viennozīmīgi šis nebija labākais LU lēmums. Tomēr no Latvijas Jauno zinātnieku apvienības (LJZA) skatpunkta izteiktāka problēma ir Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) prasība konkursu organizēt profesoru līmenī.

Arī Latvija šobrīd vēlas ieviest tenūrprofesūru. Būtu tikai loģiski to darīt, veidojot pozīcijas jaunajiem un jaudīgajiem talantiem ne tikai no Latvijas, bet arī visas pasaules, tostarp veicinot diasporas zinātnieku atgriešanos Latvijā. Laiks pēc doktorantūras ir brīdis, kad pētnieki meklē iespējas stabilām pozīcijām un ir gatavi mainīt dzīvesvietu, piemēram, ar visu ģimeni doties uz ārzemēm vai atgriezties Latvijā. Tas ir īstais brīdis, lai Latvija piesaistītu perspektīvus zinātnes līderus. Tomēr, gluži pretēji minētajam, IZM ir izvēlējusies citu pieeju – piespiest universitātes atvērt konkursu uz profesora līmeņa vietām.

Šī pieeja balstās cerībā, ka, piemēram, profesore Somijā redzēs izsludināto konkursu kādā Latvijas universitātē un būs gatava atstāt savu darbavietu, gadiem attīstītu laboratoriju, izveidoto pētniecības grupu, izņemt bērnus no skolas, lūgt partnerim pamest darbu un kopā ar visu ģimeni pārcelsies uz dzīvi Latvijā, lai šeit visu sāktu no nulles. Turklāt tas būtu jādara bez starta finansējuma laboratorijas vai grupas izveidei, jo izsludinātajās tenūrprofesūras pozīcijās šis nozīmīgais finansējums pārsvarā nav paredzēts. Ir skaidrs, ka tas nenotiks! To labi parādīja Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) izsludināto tenūrprofesūru konkursa rezultāts, kur uz vairākām pozīcijām nācās rīkot atkārtotu konkursu. Tāpēc LJZA nav skaidra IZM pieeja jaunās sistēmas veidošanā.

No LJZA skatpunkta šis tenūrprofesūras modelis nozīmē, ka pastāvīgās pozīcijas tiks neviļus nodrošinātas esošiem profesoriem, kas jau nostabilizējušies karjerā. Prasība par latviešu valodas tūlītēju pratību, kas diemžēl izriet no Latvijas normatīvajiem aktiem, ierobežo ārvalstu zinātnieku iespējas kandidēt uz šiem amatiem un realitātē nozīmē, ka uz šīm Latvijas izaugsmei un konkurētspējai nozīmīgajām pozīcijām konkurence būs neliela.

No vienas puses, prieks par profesoriem un profesorēm, kas iegūs atbalstu, jo daudzi no viņiem ir pelnījuši pastāvīgas un pienācīgi atalgotas pozīcijas, no otras puses, rodas jautājums – kā tieši jaunajam zinātniekam Latvijā kļūt par profesoru? Pašlaik LR Saeimā tiek skatīti grozījumi Augstskolu likumā, kas palīdzēs sakārtot doktorantūru. Tomēr pēc doktorantūras Latvijā sākas iespēju vakuums. Jaunajam doktorantam ir tikai divi ceļi uz profesūru: 1) piedalīties konkursā un iegūt iespēju īstenot Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas grantu, kur apstiprināti tiek mazāk par 10% no projektiem un kur piedalās arī jau esoši profesori; 2) tikt kāda profesora izraudzītam un virzītam pa akadēmiskās karjeras kāpnēm kā šī profesora neoficiālajam pēctecim (sastopama prakse Latvijas akadēmiskajās institūcijās).