Nereti medijos lasām satraucošus virsrakstus, kuros minēts, ka jauns vīrietis "pēkšņi", "negaidīti", "pārsteidzoši agri" nomiris. Neviens jau mēs nezinām, kad būs tas brīdis, kad dvēsele pametīs savu zemes uniformu un dosies tālākos ceļojumos, tāpēc kādam "pēkšņi" var būt arī 70, 80 un 90 gadu vecumā. Tomēr skumjāki un pārsteidzošāki allaž ir tie stāsti, kuru galvenie "varoņi" tik tiešām bijuši jauni cilvēki, īpaši vecumā zem 60, 55, 50 gadiem, un kuru nāvi varēja novērst.

Vai jūs zināt, kā izskatās cilvēks, kuram ir augsts holesterīna līmenis? Šķietami muļķīgs jautājums, tomēr, kad domājam par kādu, kurš "bija veselīgs", "gāja skriet"..., vai mēs tiešām zinām, kāds bija viņa risks, kāds bija viņa holesterīns, asinsspiediens, pulss u. c. veselības rādītāji? Vai viņš pats tos kādreiz pārbaudīja, vai ārsts ieteica piemērotāko ārstēšanu, un vai viņš to varēja saņemt, vai tika savlaicīgi uz izmeklējumiem un ārstu konsultācijām, vai lietoja medikamentus atbilstoši ārsta rekomendācijām?

Saskaņā ar Latvijā veiktu pētījumu*, kurā bija iekļauti jautājumi arī par veselības pašvērtējumu, 45% cilvēku ar paaugstinātu zema blīvuma lipoproteīna holesterīna (ZBLH) jeb sliktā holesterīna līmeni asinīs (virs 3 mmol/l) vērtēja savu veselību kā labu un tikai 9% to novērtēja to kā sliktu. Tātad teju puse cilvēku, kuriem ir augsts holesterīna līmenis, uzskata, ka viņiem ir laba veselība! Protams, ja cilvēkam ir tikai viens riska faktors, turklāt nedaudz palielināts, tas nenozīmē, ka viņš uzreiz ir pakļauts tūlītējam infarkta, insulta vai nāves riskam. Tomēr, pieaugot riska faktoru skaitam (piemēram, augsts holesterīns kombinācijā ar augstu asinsspiedienu vai smēķēšanu, lieko svaru u. tml.), palielinās arī SAS notikumu risks.

Un tas ir mīts, ka augsts holesterīna līmenis skar tikai gados vecākus cilvēkus! Ģimenes hiperholesterinēmija (ĢH) ir biežākā ģenētiski pārmantotā slimība (augsts holesterīns tiek pārmantots no viena vai abiem vecākiem), kas, laicīgi nediagnosticēta un neārstēta, var novest pie agrīnas sirds slimības vai pat nāves. Ņemot vērā slimības izplatības datus Eiropā, Latvijā ir ap 7–8 tūkstošiem ĢH pacientu, no kuriem daļa pat nenojauš par šo slimību un tās potenciālajiem draudiem. Cilvēkiem ar ĢH izmaiņas sirds artērijās nereti tiek konstatētas, jau sākot no 30 gadu vecuma, tāpēc ir svarīgi šo slimību atklāt pēc iespējas ātrāk un uzsākt ārstēšanu, lai novērstu iespējamos draudus.

Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija liecina, ka SAS ir galvenais mirstības cēlonis Latvijā – 2022. gadā no SAS mira 52% Latvijas iedzīvotāju. Vismaz ceturto daļu no visām ar sirds veselību saistītajām nāvēm iespējams novērst, ieviešot izmaiņas dzīvesveidā, savlaicīgi diagnosticējot SAS riskus un nepieciešamības gadījumā uzsākot atbilstošu ārstēšanu. Viens no izplatītākajiem SAS riska faktoriem ir paaugstināts ZBLH līmenis asinīs jeb "sliktais" holesterīns. Saskaņā ar Latvijas iedzīvotāju kardiovaskulāro riska faktoru šķērsgriezuma pētījuma datiem* 62% Latvijas iedzīvotāju tas ir paaugstināts (ZBLH līmenis asinīs virs 3 mmol/l ir 63% vīriešu un 61% sieviešu). Neārstēts augsts holesterīns, it īpaši kombinācijā ar citiem SAS riska faktoriem – paaugstinātu asinsspiedienu, paaugstinātu glikozes līmeni asinīs, lieko svaru, smēķēšanu –, nozīmīgi palielina infarkta, insulta un citu SAS komplikāciju riskus!