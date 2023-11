Laiks ir lielākā vērtība, ko īpaši skaudri apzinās tie, kam tā trūkst. Tie ir arī daudzi tūkstoši Latvijas vēža pacientu, kuriem gadiem ilgi solītie uzlabojumi onkoloģijas jomā ir kā nebeidzama un skarba spēle ar laiku, raisot asociācijas ar Marsela Prusta romāna nosaukumu "Zudušo laiku meklējot". Mūsu stāsts ir par onkoloģiju un laiku, ko zaudējam, nenodrošinot vēža pacientiem savlaicīgu un pietiekamu ārstēšanu. Šī "skriešanās ar laiku", zaudētā laika dzenāšana, neraugoties uz labiem nodomiem, pat uz pārdomātiem vēža aprūpes politikas dokumentiem, šķiet, kļuvusi par hronisku onkoloģijas nozares "patoloģiju" – ielaistu un smagu. Tās cena ir pacientu dzīvības - ne vairāk un ne mazāk.

Ir situācijas un terapijas jomas, to skaitā arī onkoloģija, kad laiks un slimības negaida un ļoti daudz vai teju visu izšķir tieši rīcības ātrums un neatliekamība. Arī Pasaules Veselības organizācija saistībā ar onkoloģijas pacientu aprūpi norāda uz nepieciešamību nodrošināt pierādījumos balstītus aprūpes standartus, kas sakņoti savlaicīguma un vienlīdzības principos. Te būtu jāpiebilst – arī katra pacienta individuālajās vajadzībās.

Medicīnas zinātne un klīniskā prakse, no vienas puses, ļoti daudz zina par vēzi. Ir panākts nenoliedzams progress vēža pacientu ārstēšanā, izdzīvotības rādītāju uzlabošanā. No otras puses – šīs zināšanas nav novedušas pie rezultāta, kad vēzis visos gadījumos būtu uzskatāms par pilnībā izārstējamu slimību. Hronisku un sekmīgi kontrolējamu – jā, bet ne visos gadījumos izārstējamu, kad pilnībā atjaunotas vēža pacientu fiziskās, emocionālās un sociālās spējas.

Iemesls salīdzinoši augstajiem mirstības rādītājiem no onkoloģiskajām slimībām Latvijā ir tieši un nepārprotami saistīts ar laika faktoru – novēlotu un nepietiekamu diagnostiku, vēlīni uzsāktu terapiju, neatbilstošiem un ierobežotiem (dažkārt arī novecojušiem) medikamentoziem risinājumiem. Par to esam runājuši daudz un gana, tas nav nekas jauns, bet mums nākas to atkārtot vēlreiz un vēlreiz, jo reālu pozitīvu izmaiņu un izlēmīgu risinājumu, kas nodrošinātu nepieciešamos uzlabojumus onkoloģijas jomas pakalpojumu pieejamības un kvalitātes pilnveidošanā, aizvien nav.