Vecie meži, protams, ir jākopj, lai attīrītu tos no trūdošiem kokiem, kas arī rada izmešus. Tāpat ir arī jāstāda jauni koki, bet atbildīgajām iestādēm ieteiktu uzmanību pievērst vispirms tām cirsmām, kuras joprojām ir atstātas neapstādītas. Regulāri ceļojot pa Latviju, redzu, ka tādu kailciršu ir daudz. Tās, kuras nevar redzēt no ceļiem, labi redzamas no lidmašīnas iluminatora.