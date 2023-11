Diskusijas, kas īsti notiek un notiks ar sezonālo laika maiņu, aizvien ir dzīvas, un pieļauju, ka lielākā daļa cilvēku (tai skaitā es) jau sen vairs neatceras, par ko tagad šajā jautājumā mēģina izlemt. Patiesībā, tagad ieraugot kādu ziņu, kurā Latvija vai Eiropas Komisija runā par laika maiņu, šķiet, ka smadzenes to automātiski atslēdz, kodē kā nebūtisku. Līvu laukums jau sen vairs nav Filharmonijas laukums. Būtu interesanti uzzināt, vai tagad, 2023. gada nogalē, rīdzinieki maz zina, kur tāds vispār atradās.

Mūsdienās "Delfi" jau sen vairs nav tikai ziņu lente, kuras virsrakstiem ātri pārskriet pāri. Gluži kā pirms 24 gadiem spēcīgas bija laikrakstu izdevniecības, tā tagad šo pakalpojumu sabiedrībai ir spējīgs piedāvāt interneta medijs – vai kāds to būtu varējis iedomāties tolaik? Un, kas vēl svarīgāk, vai varam iedomāties, kādi "Delfi" izskatīsies pēc nākamajiem 24 gadiem?

Līdzīgi arī "Delfi" gada nogalē strādā un nākamgad turpinās strādāt, lai mūsu māja, kurā jūs varat atrast mūsu žurnālistu darbu un uzzināt par to, kas notiek mūsu valstī un pasaulē, būtu saremontēta, darba kārtībā, moderna, atvērta un jums pieejama. Proti, gada nogalē aizvien norit "Delfi" tehnoloģiskie uzlabošanas darbi. IT komanda remontē mūsu mājas pamatus, lai tie būtu vēl stabilāki un drošāki. Es vēlos pateikties par pacietību, jo laiku pa laikam kāda detaļa var būt saplīsusi. Cenšamies to novērst pēc iespējas ātrāk, lai arī mūsu māja būtu kārtībā.