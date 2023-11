Līdz ar izmaiņām darbinieku kompetencēs un tehnoloģisko attīstību arī darba tirgus piedzīvo krasas pārmaiņas, mudinot ieviest elastīgāku un personificētu pieeju ne vien darba organizēšanā, bet arī darbinieku integrēšanā uzņēmuma struktūrās. Atšķirīgās darbinieku prasmes ir kļuvušas par priekšnoteikumu, nosakot darbinieka lomu uzņēmuma struktūrā. Proti, ja iepriekš konkrētiem amatiem tika meklēti darbinieki ar specifiskām prasmēm, šobrīd arvien biežāk saskaramies ar nepieciešamību pielāgot atsevišķu pozīciju prasības vai pat izveidot jaunus amatus. Kā uzņēmums to var izmantot savā labā?

Pasaules pētījumi liecina, ka darbā pieņemšana, balstoties uz prasmēm, ļauj piecas reizes labāk prognozēt darbinieka sniegumu nekā balstīšanās uz viņa iegūto izglītību. Tāpat nesen veiktā "American Student Assistance" un "Jobs for the Future" aptauja atklāj, ka 72% darba devēju iegūto izglītības grādu neuzskata par pilnīgu darbinieku snieguma kritēriju. Protams, tas neattiecas uz pilnīgi visām darba pozīcijām, jo aizvien ir arī tādas, kur bez atbilstošas izglītības un pieredzes neiztikt.

Savā praksē esmu arī pieredzējusi, ka, mainot pozīciju, piemēram, no pārdošanas speciālista uz tehniskā atbalsta speciālista amatu, darbinieks kļūst produktīvāks un apmierinātāks, jo viņam tiek dota iespēja darīt to, kas patiesi patīk un izdodas. Esam arī secinājuši, ka, pirms izsludināt jaunu vakanci, ir vērts izpētīt esošo darbinieku prasmes un potenciālu, iespējams, veicot atsevišķu pozīciju rotāciju vai izveidojot jaunus amatus. Tādā veidā varam piedāvāt brīvās pozīcijas kolēģiem no citiem departamentiem un, lai gan pieņemam, ka atbilstība amatam nav 100%, esam gatavi investēt apmācībās. Mēs redzam, ka tas attaisnojas, jo šie kolēģi jau pārzina iekšējos procesus uzņēmumā, līdz ar to nepieciešams veltīt laiku tikai trūkstošo prasmju apguvei. Protams, lai to veiksmīgi īstenotu, būtiska ir cieša sadarbība starp personāldaļu un departamentu vadītājiem, regulāri pārrunājot darbinieku attīstības jautājumus.