Esejas otrajā daļā ģenerālis Zalužnijis no tuvojošās pata (bezizeja no neizšķirta) situācijas frontē konstatēšanas pievēršas nepieciešamajiem soļiem, kas Ukrainai un tās sabiedrotajiem jāsper, lai izietu no pozicionālā strupceļa un mainītu kara gaitu tā, lai sasniegtu Ukrainas definēto uzvaras stāvokli. Ģenerālis Zalužnijs ilustrē savas tēzes ar spēju "pāriem", kas parāda, kā tieši var neitralizēt pretinieka pārākumu vai izjaukt faktiski izveidojušos paritāti kaujas laukā, kas "izsūc" no valsts resursus, bet nenodrošina cerības uz atbrīvošanas operācijas mērķu sasniegšanu pārskatāmā nākotnē.