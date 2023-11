"Visu varu muļķiem! Visu slavu muļķiem!" deklamēja Arnis, mēģinot gaisā pacelt roku ar izstieptu rādītājpirkstu. Tas īsti neizdevās, jo pie augšdelma viņu katrā pusē stingri turēja vīri maskās. Bicepsi tiem cietāki par dižakmeņiem. Uz Arņa cirtainā ērkuļa pakausī bija atbīdīta Gaja Foksa maska, bet bārdā starp staipīgiem siekalu dzīpariņiem ieķērušies daži mušmires gabaliņi. "Labi, labi, Rītupa kungs. Pietiks māžoties, ģimene jūs gaida, kāpiet busiņā, un braucam," instruēja viens no vīriem.

Tas viss sākās ar Arņa bļaustīšanos uz Muļķu mājas, bijušās kompartijas ēkas, jumta. Tur nebija policistu melnās maskās, tāpēc Arnis varēja bļaustīties ilgi un netraucēts un sūtīt klausītājus šur un tur, tuvāk un tālāk. Bet tad – čuš! No lepnā muļķa vairs ne miņas.

Tipiska Arņa performance, nodomātu vairums "Rīgas Laika" lasītāju. Gan jau daļa no reklāmas kampaņas, nodomāja Ēriks. Varbūt tiešām vienkārši aizkodies, nodomātu daži no Arņa līdzgaitniekiem bohēmā. "Vai viņam vispār ir dzīvesvieta?" nodomāja vidējais interneta portālu komentētājs, lasot ziņu par filozofu, kurš izgājis no dzīvesvietas 12. novembrī un tā arī nav atgriezies.