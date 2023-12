2023. gada 28. novembrī notika konservatīvās domas konferences "Demos" otrā sesija. Tajā uzstājās arī vēstures zinātņu doktors Gints Apals. [1] Viena no Apala tēzēm ir šāda (atšifrējums nav rediģēts): "Karš Ukrainā ir atgriezis lielāko daļu šīs sabiedrības postpadomju konfliktu telpā. Kur cilvēki identificējas nevis ar Eiropu, viņi identificējas – lielākā daļa atklāti – ar Ukrainu, idealizējot un pieņemot, ka ukraiņi ir viendabīga masa. Brīvības cīnītāji. Un neliels, kluss segments klusībā identificējas ar Krievijas kara mērķiem. Mēs viņus daudz neredzam, bet nedomāju, ka viņu nebūtu pilnībā tepat blakus šajās ielās. Un rezultātā notiek šī identificēšanās un arī informācijas plūsma krievu valodā, kuru mēs saņemam arī no Ukrainas – no visiem "aristovičiem" un citām autoritātēm.