Kopš 2022. gada mēs piedzīvojam periodu, kad cīņā ar augsto inflāciju, procentu likmes strauji paaugstinājās gan ASV, gan Eiropā. Par augstajām likmēm dzirdam plašas diskusijas un neapmierinātību sabiedrībā, jo pieaugušie kredīta maksājumi ir skāruši daudzas mājsaimniecības un arī uzņēmējus. Tomēr mēs piemirstam, ka pēdējā desmitgadē esam dzīvojuši ļoti zemu (un pat negatīvu) procentu likmju periodā, kas nevarēja turpināties mūžīgi un būtu pretēji normāliem tirgus apstākļiem.

Šobrīd ir labvēlīgs laiks, lai izdarītu izvēli par labu ieguldījumiem valstu vai uzņēmumu obligācijās īsā vai vidējā termiņā atkarībā no vēlamā riska/ienesīgumā attiecības. Kāpēc tieši šobrīd? – finanšu pasauli ietekmējošā inflācija ASV, proti, oktobra mēneša dati ir nesuši optimismu tirgū, jo inflācija ir zemāka kā tika prognozēts. Tā ir laba ziņa, jo varbūtība, ka procentu likmes vēl tiks palielinātas, būtiski mazinās un šobrīd vairāk spekulācijas notiek ap prognozēm, cik vēl ilgi gaidīsim līdz redzēsim likmju samazinājumu.

Arī Eiropā tendences ir līdzīgas, tomēr ar piezīmi, ka redzami lielāki recesijas riski šajā reģionā. Tas, ka jau vairāk pievēršamies prognozēm par to, "kad tad redzēsim procenta likmju mazināšanu?" liecina, ka iespējams esam sasnieguši augstāko procentu likmju punktu un šis ir labvēlīgs brīdis izvēlēties kādu no ieguldījumiem tieši obligācijās, tādā veidā fiksējot labvēlīgākus nosacījumus saviem ieguldījumiem. Jau tagad ir redzams, ka pat valstu obligāciju gada ienesīgums pārsniedz konkrētās valsts inflācijas apmēru un, inflācijai vēl mazinoties, reālais ienesīgums vēl var pat pieaugt.

Praksē ir vairāki veidi kā ieguldīt obligācijās. Viens no veidiem ir izvēlēties individuālas obligācijas un tās var iedalīt vairākos tipos. Kā drošākās tiek uzskatītas valstu obligācijas. Etalona ir ASV valsts obligācijas, bet Eiropā – Vācijas valsts obligācijas. Jāatzīmē, ka no Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts un pašvaldību obligāciju ienākumiem fiziskām personām Latvijā ienākuma nodoklis nav jāmaksā. Savukārt otrs tips ir uzņēmumu emitētās obligācijas, kuras iedalās pēc to reitinga. Investīciju reitinga (investment grade) uzņēmumu obligācijas ir aizdevumi uzņēmumiem ar augstu kredīta reitingu. Augsta ienesīguma (high-yield) uzņēmumu obligācijas, kuras raksturo lielāks ienesīgums, taču arī ar augstāku risku uzņēmumam neizpildīt savas saistības. Kopumā priekšrocība, ieguldot individuālās obligācijās, ir prognozējamība - ieguldītājs zinās precīzu ieguldījuma termiņu un arī sagaidāmo ienesīgumu. Izvēloties konkrētu obligāciju, noteikti būtu jāizvērtē arī emitenta risks.