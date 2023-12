Rudenī un ziemā namu apsaimniekotājus iedzīvotāji arvien biežāk lūdz risināt ļoti nepatīkamo problēmu, kas saistīta ar žurku invāzijas apkarošanu. Iestājoties vēsākam laikam, grauzēji un citi kaitēkļi sāk meklēt siltus un drošus nostūrus un bieži vien patvērumu rod dzīvojamās ēkās, īpaši daudzdzīvokļu namos. Grauzēji ir ne tikai neērti cilvēkiem, bet arī bīstami veselībai, jo izplatās dažādas slimības.

Žurkas un peles aukstajā sezonā ir nevēlami viesi cilvēku mājās, kas ir infekcijas slimību pārnēsātāji un izplatītāji. Tās ir bīstamas tādu slimību dēļ kā leptospiroze un salmoneloze, kā arī ērču encefalīts un Laimas slimība, ar kurām cilvēks var inficēties, nonākot saskarē ar grauzēju urīnu, ekskrementiem un siekalām, vai ja grauzējs iekož vai saskrāpē. Šie dzīvnieki, kas meklē pārtiku, var arī piesārņot cilvēku pārtikas krājumus. Šīs slimības var izraisīt nopietnas veselības problēmas, sākot no drudža un elpošanas traucējumiem līdz pat nopietnākām, pat dzīvībai bīstamām slimībām.

Regulāri ir jārūpējās par atkritumu novietnēm, pareizu to uzturēšanu, tīrīšanu un apkopšanu, lai atkritumi neatrastos uz zemes, kā arī regulāri saplānota atkritumu izvešana. Atkritumu konteineri un to apkārtne ir viens no primārajiem perēkļiem žurku invāzijai.