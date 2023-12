Diskusijās par mākslīgo intelektu (MI) vārdu "cilvēks" mēs dzirdam tikpat bieži, cik vārdu "tehnoloģija". Antropocentrisks jeb uz cilvēku vērsts mākslīgais intelekts, cilvēcīga tehnoloģija, MI atbilstība cilvēciskajām vērtībām – saraksts ir garš. Lai gan termins "cilvēks" šajās frāzēs tiek lietots tik plaši, ka diez vai mēs spētu vienoties par tā nozīmi, visi šie termini norāda uz stingru vēlmi potenciāli nekontrolējamu tehnoloģiju pārvaldīt cilvēku interesēs. Cilvēka iesaistīšanās šajā procesā ir būtiska, bet tā automātiski nenodrošina cilvēcīgu tehnoloģiju.

Es pasniedzu humanitāros priekšmetus un "soft skills" biznesa un datorzinātņu studentiem "Riga Business School" Latvijā. Lielākoties lekcijas vadu tiešsaistē no Amerikas Savienotajām Valstīm, tādējādi ienesot amerikāņu un globālo, kā arī kultūrvēsturisko perspektīvu, kas izriet no manas izglītības amerikāņu literatūras jomā. Mana misija ir paplašināt savu studentu zināšanas, lai viņi iegūtu daudzpusīgu izglītību, un izglītot viņus par cilvēciskām vajadzībām sociālās kohēzijas veicināšanai. Izmantojot humanitāro zinātņu prasmes – kritisko domāšanu, jautājumu uzdošanu, padziļinātu lasīšanu, tekstu, kultūras vai vēstures analīzi –, es tiecos studentiem iemācīt kultūras kompetenci, kas nepieciešama daudzveidīgai sabiedrībai. Manuprāt, studenti izbauda svaigumu, ko ienes humanitārā zinātne lielākoties tehniskajā mācību programmā.

Tomēr šāda pieeja automātiski nepadara tehnoloģiju jomu cilvēcīgāku. Tikai pasniedzot humanitāros priekšmetus datorzinātņu studentiem, netiks sekmēta starpdisciplināra mācīšanās, kā arī studentos nevairosies cilvēciskums. Studenti bieži vien jau ārpus universitātes ir kaislīgi mūzikas mīļotāji, rakstnieki vai dejotāji. Tikai atpazīstot tehnoloģiju ietekmi uz sabiedrību un cilvēkiem, kā arī sargājot to, kas ir cilvēcisks, tehnoloģija taps cilvēcīgāka. Tas nozīmē aizsargāt katra sabiedrības locekļa cilvēcisko cieņu. Lai gan vēsturiski tehnoloģijas lielākoties ir veicinājušas cilvēces progresu, tādas tehnoloģijas kā strauji ieviestais MI potenciāli var apdraudēt cilvēku labklājību un demokrātiskās vērtības. Cenšoties padarīt tehnoloģijas cilvēcīgākas un reaģējot uz turpmāk aprakstītajiem notikumiem, kas risinājās pirms dažiem gadiem, radīju jaunu priekšmetu – "Cilvēki un mašīnas".

Tajā laikā Vašingtonā "Facebook" ziņotāja, datu zinātniece Frānsisa Haugena (Frances Haugen), apgalvoja, ka šis uzņēmums dod priekšroku peļņai, nevis cilvēkiem, izplatot jauniešu garīgajai veselībai kaitīgus pakalpojumus. Daudzi datorzinātņu studenti manā kursā rakstīja esejas par MI ētiskajām problēmām un ar lielu interesi reaģēja uz šo informāciju. Vienlaikus, saskaroties ar studentu bažām par ētiku tehnoloģiju laikmetā un studentu trūkstošajām zināšanām un valodu par to, kā runāt par ietekmēto sabiedrību, es nolēmu izstrādāt jaunu priekšmetu. Tas apvieno MI ētiku, sociālās zinātnes un manu interešu jomu – literatūru. Šīm trim tēmām vienai otru papildinot, ir iespējams nonākt pie visaptverošas izpratnes par cilvēkiem un inteliģentajām mašīnām.

Dažiem lasītājiem varētu rasties jautājums: "Kāpēc literatūra?" Varbūt jūs apgalvojat, ka šo problēmu vislabāk ir atstāt datorzinātniekiem un faktos balstītiem pierādījumiem. Daži var pat apgalvot, ka vienīgi tehnoloģijas var atrisināt sabiedrības problēmas. Humanitāro zinātņu joma pašlaik piedzīvo lejupslīdi. Tās bieži tiek uzskatītas par nepiemērotām, lai sagatavotu studentus karjerai mūsdienu pasaulē, kurā valda tehnoloģijas. ASV koledžas aizvien vairāk sliecas uz pragmatismu, samazinot budžetu humanitāro zinātņu grādiem un to vietā priekšroku dodot matemātikas un datorzinātņu grādiem. Tomēr studiju interešu sašaurināšana, koncentrējoties tikai uz dabaszinātnēm un karjeras izglītību, norāda uz satraucošiem rezultātiem.

Apskatīsim divus piemērus. Sems Bankmans-Frīds, neveiksmīgās kriptovalūtas biržas FTX dibinātājs, kuram tagad draud cietumsods, sacīja: "Es esmu ļoti skeptisks pret grāmatām." Tā vietā viņš dod priekšroku sešu rindkopu bloga ierakstam. Rodas jautājums, vai šis MIT Fizikas fakultātes absolvents būtu rīkojies savu klientu interesēs, ja, kā raksta laikraksta "New York Times" tehnoloģiju reportieris Deivids Streitfelds, viņš būtu "mazāk laika pavadījis matemātikas nometnē un vairāk angļu valodas stundās", jo nereti grāmatās mēs atrodam morālo kompasu (2023. gada 2. novembris). Klasiskajā literatūrā mēs sastopam pārgalvīgu, nomocītu zinātnieku Viktoru Frankenšteinu. Iedomājieties, ja viņa dedzīgās matemātikas un apgaismības laikmeta dabas filozofijas – mūsdienu ķīmijas – studijas Ingolštates universitātē būtu papildinātas ar humanitārajām zinātnēm. Vai tas būtu palīdzējis izvairīties no viņa un cilvēku viņam līdzās traģiskās dzīves gaitas? Es par to domāju tāpēc, ka literatūra mums sniedz iespēju saskarties ar dažādiem cilvēkiem un viņu pārdzīvojumiem. Caur šiem varoņiem mēs nereti apzināmies kļūdaino cilvēcisko dabu un mēdzam pārdomāt savu rīcību. Tas palīdz veidot empātiju un līdzjūtību.