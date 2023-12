Lai arī cik ļoti gan personīgi, gan profesionāli manī ir ļoti liela iekšēja pretestība pret Latvijas valsts noniecināšanas diskursu, diemžēl reizēm arī es nonāku situācijā, kad gribas mūsu valsts valdībai draudzīgi atgādināt, ka lēmumus derētu pieņemt jēgpilni un analizējot reālo situāciju.

Daži tautas kalpi pavisam nesen nākuši klajā ar grozījumiem pārtikas uzraudzības likumā, kas pēc būtības paredz, ka pie visiem pārtikas produktiem uz to cenu zīmēm vai pie produktiem jābūt krāsainiem ražotājvalsts karogiem. Doma it kā cēla – uzreiz parādīt, kurā valstī prece ražota, lai pircējs var atbildīgi izvērtē savu pirkumu grozu un nepērk agresorvalstu preces. Ietekmes uz budžetu nav un idejiski viss šķiet skaisti. Bet – pēc manā rīcībā esošās informācijas, par šo ideju ar tirdzniecības uzņēmumiem neviens nav runājis, un laikam jau tāpēc neviens nav iedomājies, ko tas nozīmē tirdzniecības uzņēmumiem un pircējiem?

Cenu zīmes veikalos vairumā gadījumu tiek drukātas no IT sistēmas, kas būtiski ierobežo tur pieļauto radošo izpausmju klāstu – te visu nosaka zīmju, rindu un akceptēto simbolu skaits un veids. Lai to mainītu, ir jāpārprogrammē IT sistēma, kas ir būtiskas izmaksas. Bet ar šo vēl nebūs līdzēts, jo cenu zīmes tirdzniecības vietās drukā ar melnbaltu printeri – tātad jāparedz investīcijas, lai nomainītu printerus vairākos simtos tirdzniecības vietu.