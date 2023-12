Pagājušajā nedēļā Ukrainas Digitālās transformācijas ministrija iepazīstināja ar Nacionālo inovācijas stratēģiju turpmākajiem septiņiem gadiem, šonedēļ notiks prominentais "Diia" samits, nosaukts par godu valsts lietotnei "Diia" (cēlies no "Derzhava i ya" saīsinājuma, valsts un es, kā arī "diia" nozīmē darbības vārdu "darīt").

Tie paši cilvēki, kas pavada negulētas naktis gaisa uzlidojumos, tie paši cilvēki, kas dzīvo no minimāliem ienākumiem, kuru bērni ir bērnudārzā un skolā, kad pār Kijivu lido raķetes, – viņi strādā.

Valdības apstiprināšanai iesniegtajā stratēģijā ir divpadsmit izaugsmes virzieni, bet no premjera un viņa vietnieka uzstāšanās, kā arī manas līdzdalības tematiskajās darba grupās ir skaidrs, ka straujāk attīstīsies tie virzieni, kur inovācijas risina šodien akūtākās problēmas. Tie būs "DefTech" – inovatīvi risinājumi aizsardzībai, tostarp droni, roboti, izlūkdienestu un novērošanas analītika, komunikācija, "MedTech" ar akūti nepieciešamiem risinājumiem protezēšanā, tostarp 3D, vai apdegumos cietušas ādas rekonstrukcijai, vai operatīvas asinsanalīzes lauku hospitālī ievainoto ārstēšanā, "AgriTech" – lauksaimniecības valsts, kur pirmais solis būs atmīnēšana, tad lauku attīstība, un "EdTech", kur valsts jau ir uzsākusi īstenot visaptverošu izglītības reformu, ne tikai digitalizējot mācību resursu, bet transformējot visu mācību procesu, to papildinot ar obligātu angļu valodu ikvienam. Ne velti digitālo lietu ministra kā premjera vietnieka portfelī ir arī izglītība. Pat 40 miljonu iedzīvotāju lielā valstī viss sākas ar individuālām prasmēm.

Inovācijas stratēģijas trīspadsmitais virziens ir mājas darbs valdībai – "GovTech". Tas jau ir izpildīts ar uzviju un novērtējams ar teicami. "Valsts viedtālrunī" bija viens no prezidenta Zelenska priekšvēlēšanu solījumiem ("I dream about a state in a smartphone", prezidenta Zelenska runa "Es sapņoju par valsti viedtālrunī" trīs dienas pēc viņa inaugurācijas 2019. gadā).