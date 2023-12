Mani pārsteidz, cik reizēm ātri mēs spējam reaģēt uz kādām lietām. Baznīca publicē jaunu dokumentu, un uzreiz, tās pašas dienas vakarā, informācija par šo dokumentu ir pieejama medijos visā pasaulē, tajā skaitā arī Latvijā. No vienas puses tas mani iepriecina. Cilvēkiem ir iespēja sekot līdzi aktuālajam Baznīcā, jo tā arī ir daļa no mūsu sabiedrības.

No otras puses man liekas savāds fakts, ka tik ātra reakcija ir gadījumos, kad pāvests kaut ko saka par homoseksualitāti, vai arī izvēlas ne pārāk veiksmīgu izteiksmes līdzekli uzrunājot saujiņu katoļu jauniešu Krievijā.