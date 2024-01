Pagājušā gada nogalē konferencē "The Future of Insurance Europe" frāzes "digitālā transformācija" un "inovāciju kultūra" tika ne reizi vien dzirdētas. Šajā ziņā apdrošināšanas bizness nav izņēmums – lai pielāgotos klientu mainīgajām vajadzībām, ir jāiet līdzi laikam, jāspēj būt elastīgam, piedāvājot jaunus produktus, pēc iespējas efektīvāku apkalpošanu. Uzsvars uz spēcīgu tehnoloģiju pārvaldību arī 2024. gadā būs svarīgs biznesa priekšnoteikums.

Dati ir uzņēmuma sirds, un ieguvēji būs tie, kas patiesi ieklausīsies klienta vajadzībās, – ar šādu atziņu no starptautiskās apdrošināšanas nozares konferences es atgriezos decembrī. Datu attīstība un tehnoloģiju pārvaldība jau šobrīd ir vieni no galvenajiem virzieniem, kuros es saskatu milzu potenciālu, attiecīgi veicot gudras investīcijas un nodrošinot efektīvu resursu izmantošanu, lai turpinātu to sekmīgu attīstību.

Vēl viena spilgta inovāciju tendence apdrošināšanas biznesā ir sadarbība ar jaunuzņēmumiem. Jaunuzņēmumi bieži vien koncentrējas uz kādu augsti specializētu problēmu, labi pārzina savu jomu un atrod tajā ļoti mērķtiecīgus tehniskos risinājumus, ko var piemērot jau esošajiem biznesiem. "If" cieši sadarbojas ar jaunuzņēmumiem, un viens no veiksmīgākajiem šādas partnerības rezultātiem ir fotogrāfiju atpazīšanas tehnoloģija, kas paātrina atlīdzību pieteikšanas procesu. Mūsu fokusā ir efektīvas inovācijas, kas varētu būt veiksmīgas arī nozares mērogā. Būtisku ieguldījumu tajā sniedz arī "If" iekšējais inovāciju centrs (hub), kurā darbojas kolēģi ne tikai no Baltijas valstīm, bet arī no Norvēģijas, Zviedrijas un Somijas – ar mērķi, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, meklēt radošus risinājumus.