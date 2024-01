Biedrība "Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija", turpmāk – Administratoru asociācija, ir neatkarīga maksātnespējas procesa administratoru profesionāla apvienība (biedrība), kas īsteno maksātnespējas procesa administratoru profesionālās organizācijas funkcijas. Administratoru asociācija ar gandarījumu un cerību iepazinās ar prezidenta Edgara Rinkēviča TV3 intervijā paustajiem valdības svarīgākajiem uzdevumiem 2024. gadam, kur kā viena no prioritātēm tika nosaukta birokrātijas mazināšana. Jāatzīst, ka ik pa laikam mediji pievēršas šim jautājumam tieši dažādu absurdu gadījumu dēļ, kas attiecas gan uz ieilgušiem izmeklēšanas darbiem, joprojām nesamērīgi garām tiesvedībām, novēlotu rīcību pagaidu aizsardzības noteikšanā u. tml.

Tomēr, Administratoru asociācijas redzējumā, lielākā problēma, kā izpaužas pārmērīga birokrātija, ir pārāk liels birokrātijas aparāts jeb valsts ierēdņu skaits, kas tiek uzturēts par nodokļu maksātāju līdzekļiem. Šajā gadījumā atbilstošs piemērs ir tieslietu ministres pārraudzībā esošā valsts iestāde Maksātnespējas kontroles dienests, kura viena no svarīgākajām funkcijām ir uzraudzīt maksātnespējas procesa administratorus.

Jau ilgāku laiku notiek diskusijas par Maksātnespējas kontroles dienesta darbības efektivitāti un valsts budžeta līdzekļu pamatotu izlietojumu. Tas notiek tādēļ, ka, salīdzinot Maksātnespējas kontroles dienesta darbinieku amata pozīciju skaitu un uzraugāmo maksātnespējas procesa administratoru skaitu, sanāk, ka vidēji aktīvi darbojas 112 maksātnespējas procesa administratori, bet to uzraudzībai tiek uzturēts nesamērīgi liels Maksātnespējas kontroles dienesta darbinieku aparāts ar 66 amata pozīcijām. Ko tas nozīmē matemātiski? Tas nozīmē, ka uz vienu Maksātnespējas kontroles dienesta darbinieku ir "piešķirti uzraudzībai" 1,7 maksātnespējas procesa administratori.

Rodas jautājums: vai mūsu valstī ir vēl kāda uzraugošā institūcija, kur darbinieku skaits pamazām pietuvojas uzraugāmo skaitam? Administratoru asociācijai nav atbildes uz šo jautājumu. Būtiski, ka līdzīgām juridiskajām profesijām, piemēram, zvērinātiem notāriem, tiesu izpildītājiem, kā arī citām tiesu sistēmai piederīgām personām vispār nav no valsts budžeta uzturētas uzraudzības institūcijas – atšķirtībā no maksātnespējas administratoriem, kurus uzrauga minētais Maksātnespējas kontroles dienests.

No vienas puses, ir patīkami sekot līdzi Maksātnespējas kontroles dienesta vadības pēdējo gadu paziņojumiem, ka profesijā šobrīd darbojas profesionāli un motivēti administratori un sūdzību skaits par maksātnespējas procesa administratoriem ir tik zems, ka tikpat kā nav. Tomēr, no otras puses, praksē nākas secināt, ka Maksātnespējas kontroles dienests, lai attaisnotu savu eksistenci un lielā darbinieku skaita uzturēšanu, kādu laiku praktizē jaunu pārbaužu metodiku, sākot pārbaudīt pabeigtus maksātnespējas procesus.

Kas ir pabeigts maksātnespējas process? Tas ir process, kas noritēja atbilstoši Maksātnespējas likuma prasībām un ko vienlaicīgi uzraudzīja gan pats Maksātnespējas kontroles dienests (ar iespēju sekot līdzi katram maksātnespējas procesa administratora solim, izmantojot Elektronisko maksātnespējas uzraudzības sistēmu), gan kreditori, gan tiesa, kura beigās pieņēma lēmumu, ka maksātnespējas procesa administrators ir veicis visas darbības atbilstoši normatīvo aktu prasībām un maksātnespējas procesa mērķim. Tehniski pēc juridiskās personas maksātnespējas procesa pabeigšanas parādnieks tiek izslēgts no Komercreģistra.

Parasti maksātnespējas procesa administrators "nodod glabāšanā" pabeigtā procesa dokumentāciju (kas reizēm mēdz būt dažas mapes, bet mēdz būt arī pilns kravas auto), ko viņam ir pienākums par saviem naudas līdzekļiem glabāt 10 gadus. Veiksmes stāsts, ja maksātnespējas procesa administratoram dokumentu glabāšanai ir pagrabs, lauki vai bēniņi pašam vai radiniekiem, tomēr bieži maksātnespējas procesa administratori par saviem personīgajiem līdzekļiem spiesti nomāt noliktavu dokumentu glabāšanai. Tātad, tiklīdz maksātnespējas procesa administrators noglabā dokumentāciju un sāk pamazām aizmirst par šo lietu, tā pēc kāda pusgada saņem pēkšņi no Maksātnespējas kontroles dienesta paziņojumu par pārbaudes uzsākšanu un attiecīgu pieprasījumu iesniegt paskaidrojumus un dokumentus.

Sākotnēji Tieslietu ministrija, piemēram, savā 2021. gada februāra atbildes vēstulē bija norādījusi, ka pauž savu konceptuālu atbalstu Maksātnespējas kontroles dienesta pieņemto lēmumu par maksātnespējas procesa ietvaros konstatētajiem pārkāpumiem pieejamības nodrošināšanai, attiecīgi informējot, ka sadarbībā ar Maksātnespējas kontroles dienestu tuvākajā laikā izvērtēs nepieciešamos praktiskos soļus minētās ieceres īstenošanai. Tomēr turpmākajā komunikācijā Tieslietu ministrija arvien vairāk attālinājās no iepriekš sniegtā atbalsta šo jautājumu sakārtot, minot dažādus iemeslus, piemēram, kas saistīti ar citām Maksātnespējas kontroles dienesta prioritātēm, Maksātnespējas kontroles dienesta cilvēkresursu trūkumu u. tml.

Pašlaik maksātnespējas procesa administratori gan no Maksātnespējas kontroles dienesta puses, gan publiskajā telpā tiek informēti tikai par pārkāpumu statistiku, savukārt, kā jau tika pieminēts iepriekš, iepazīties sīkāk ar pārkāpumu būtību un Maksātnespējas kontroles dienesta lēmuma pamatojumu nav iespējams.

Administratoru asociācija, saņemot informāciju, ka Maksātnespējas kontroles dienesta lēmumu un Disciplinārsodu komisijas lēmumu anonimizāciju un attiecīgi publicēšanu apgrūtina tieši Maksātnespējas kontroles dienesta cilvēkresursu trūkums, no savas puses piedāvāja Tieslietu ministrijai savu cilvēkresursu atbalstu, ja tas veicinātu ātrāku lēmumu pieejamību visiem maksātnespējas procesa administratoriem. Tomēr šāds Administratoru asociācijas piedāvājums ticis ignorēts, attiecīgi joprojām nepavirzoties šajā jautājumā pilnīgi nekur, neskatoties uz to, ka ir iestājies 2024. gads. Ņemot vērā šī jautājuma aktualitāti un kopš 2020. gada nepamatoti ieilgušo risinājumu, Administratoru asociācija uzskata, ka šāda Maksātnespējas kontroles dienesta un Tieslietu ministrijas pasivitāte neiztur nekādu kritiku.

Administratoru asociācija norāda, ka minēto pabeigto procesu pārbaudes nerada pārliecību, ka Maksātnespējas kontroles dienests savus cilvēkresursus izlieto lietderīgi un efektīvi, jo to pašu resursu varēja novirzīt Maksātnespējas kontroles dienesta pieņemto lēmumu par maksātnespējas procesa ietvaros konstatēto pārkāpumu, tai skaitā Disciplinārsodu komisijas lēmumu, publicitātes nodrošināšanai.

Administratoru asociācija joprojām ir pārliecināta, ka ir būtiski darīt visu iespējamo, lai ne tikai veidotu vienotu tiesību normu piemērošanu un izpratni, bet arī novērstu nākotnē tādus maksātnespējas procesa administratoru pārkāpumus, kas izriet tieši no Maksātnespējas kontroles dienesta un maksātnespējas procesa administratoru dažādām tiesību normu iztulkošanas metodēm un attiecīgi to rezultātiem. Vēl jo vairāk: Administratoru asociācija norāda, ka šāda prakse, publiskojot iestādes mājaslapā pieņemtos lēmumus par konstatētajiem pārkāpumiem, ilgstoši pastāv citu uzraugošo institūciju darbībā, piemēram, Datu valsts inspekcijas, Patērētāju tiesību aizsardzības centra, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Konkurences padomes, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un citu institūciju darbībā.

Apkopojot iepriekš minēto, Administratoru asociācija patiesi cer, ka Latvijas prezidenta iecere tiks īstenota tuvākajā nākotnē, nepieļaujot uzturēt par nodokļu maksātāju naudas līdzekļiem tādas valsts iestādes, kuru darbinieku skaits pamazām pietuvojas to uzraugāmo skaitam, kuru birokrātija bremzē adekvātus valsts pārvaldes procesus, kuru bezdarbība un/vai nekompetence traucē pilnvērtīgai Latvijas tautsaimniecības attīstībai.

Aprakstītajā gadījumā par maksātnespējas jomu nav mazsvarīgi, ka no valsts budžeta Maksātnespējas kontroles dienesta darbiniekiem katru gadu tiek piešķirti gandrīz 1 240 000,00 eiro, savukārt no Darbinieku prasījumu garantiju fonda Maksātnespējas kontroles dienesta ieņēmumos, piemēram, 2023. gadam papildus tika ieskaitīta daļa no uzņēmējdarbības riska valsts nodevas (kas primāri ir paredzēta darbinieku prasījumu segšanai darba devēja maksātnespējas gadījumā) 1 733 452,00 eiro apmērā.