Influenceru mārketinga tirgus 2023. gadā arvien turpināja augt, un ir paredzēts, ka tas sasniegs 21,1 miljarda ASV dolāru vērtību. 2023. gadā ne tikai turpināja augt nozares vērtība, bet arī turpinājās dažādi Latvijas satura veidotāju pārkāpumi Latvijā, "TikTok" platforma tika aizliegta dažādās pasaules valstīs un būtiski iezīmējās mākslīgā intelekta nozīme. "Womstar" veiktā aptauja pārsteidza ar rezultātiem, ka Latvijas digitālā satura autori nejūtas mākslīgā intelekta apdraudēti. Par 2023. gada influenceru mārketinga aktualitātēm stāsta aģentūras "Womstar" vadītājs Toms Briedis.

Pēdējos gados "TikTok" platforma ir kļuvusi arvien populārāka, taču 2023. gadā šķita, ka "TikTok" ir pienākuši krīzes laiki. Tika uzsāktas vairākas tiesas prāvas ASV, noteikti aizliegumi lietot "TikTok" platformu politiskajās institūcijās dažādās valstīs, piemēram, Eiropas Parlamentā un Ekonomikas ministrijā Latvijā, kā arī no 2024. gada 1. janvāra ASV Montānas štatā tika aizliegta "TikTok" izmantošana privātajās ierīcēs – tas ir pirmais štats ASV, kas ir pieņēmis šādu aizliegumu. Taču "TikTok" platforma nav cietusi neveiksmi, tieši pretēji, tā ir kļuvusi par visvairāk izmantoto platformu 2023. gadā, pārspējot pat "Instagram" un "YouTube". "TikTok" platformu globāli katru mēnesi viens lietotājs vidēji izmanto 31 stundu un 14 minūtes, savukārt populāro platformu "Instagram" tikai 13 stundas un 49 minūtes. Tas liek secināt, ka uzņēmumi ieguldīs arvien vairāk līdzekļu "TikTok" satura veidotājos, kā arī veidos "TikTok" uzņēmuma profilus, kas jau 2023. gadā bija liels trends uzņēmumu vidū. 2023. gadā atšķirībā no iepriekšējiem gadiem novērojām būtisku klientu intereses pieaugumu tieši par influenceriem, kuri veido saturu "TikTok" platformā, stāsta influenceru aģentūras vadītājs Toms Briedis. Lai gan no klientiem vēl joprojām ir vērojama liela piesardzība, jo "TikTok" platformā ievietotā satura rādītāji un reakcijas no lietotājiem ir neparedzamas un nav zināms, kā monetarizēt reklāmas, interese ir patiesi būtiski palielinājusies.