2023. gadā kā viens no iemesliem "Jaunās vienotības" (JV), "Apvienotā saraksta" (AS) un Nacionālās apvienības (NA) koalīcijas izjukšanai publiski tika minēta zaudētā dinamika. Tiesa, tā tika atgūta tūlīt pēc jaunās koalīcijas izveidošanas, ko veicināja bijušo JV partneru aktivitātes. Prognozējams, ka tieši dinamika politisko spēku attiecībās būs tā, kas raksturos Latvijas politiku 2024. gadā.

2023. gada sākumā, diez ko ilgi nenostrādājusi, izjuka JV, AS un NA koalīcija. Tam tika minēti vairāki iemesli. Viens no tiem ir toreizējā premjera Krišjāņa Kariņa (JV) vairākkārt publiski skandētā nepieciešamība panākt koalīcijas darbā dinamiku. Tomēr valdošā JV tā arī publiski neatzina, ka patiesais iemesls izmaiņām koalīcijā, ticamākais, bija toreizējās opozīcijas – Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) un "Progresīvo" – atbalsts, lai Valsts prezidenta amatā ievēlētu ilggadējo ārlietu ministru no JV Edgaru Rinkēviču.