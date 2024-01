Pēdējos mēnešos ar kreditēšanas jomu saistītie jautājumi nepārtraukti ir bijuši sabiedrības uzmanības centrā – būtiski pieaugošo procentu likmju dēļ, saistībā ar politiķu izteikumiem par to, ka bankām būtu jāpalielina kreditēšanas apjomi, kā arī saistībā ar hipotekāro kredītu ņēmēju atbalsta programmu. Pēc autora domām, būtu nepieciešams ieskatīties pašreizējā kreditēšanas pakalpojumu, it sevišķi hipotekāro kredītu, reklamēšanas tiesiskajā regulējumā un turpināt diskusiju par iespēju atvieglot pastāvošo reklamēšanas tiesisko regulējumu attiecībā uz hipotekārajiem kredītiem.

Lemjot par attiecīgā aizlieguma noteikšanu, Patērētāju tiesību aizsardzības likuma grozījumu anotācijā tika uzsvērts, ka šāds regulējums ir nepieciešams, lai ekonomiski neaizsargātās personas neieslīgtu parādos, izmantojot nebanku kreditoru piedāvātās kreditēšanas iespējas, lai patērētāji nenonāktu pārlieku lielās parādu saistībās, kas var novest pie izslēgšanas no ekonomiskās aprites un rezultēties ar ēnu ekonomikas veicināšanu, iedzīvotāju aizbraukšanu no valsts. Šie virsmērķi nav zaudējuši savu aktualitāti, taču diskutabls ir jautājums par to, vai visaptverošs reklamēšanas aizliegums, kas noteikts visiem kreditēšanas pakalpojumiem, ir vienīgais patērētāju aizsardzības līdzeklis.

Otrkārt, hipotekāro kredītu reklamēšana varētu veicināt konkurenci tirgū. Latvijas finanšu nozarē tam jau ir veiksmīgi piemēri, proti, pirms dažiem gadiem vien retais aizdomājās par to, kurš pārvalda viņa kapitālu valsts fondēto pensiju shēmā (pensiju 2. līmenis), kā arī par to, kādas komisijas maksas tiek iekasētas no pārvaldnieku puses, taču līdz ar jaunu tirgus dalībnieku ienākšanu valsts fondēto pensiju pārvaldīšanas tirgus tika sakustināts, komisijas maksas samazinātas, kā arī veiktas citas izmaiņas normatīvajā regulējumā, piemēram, iespēja mantot pensiju 2. līmeņa kapitālu. Nedz pieminēto tirgu, nedz arī hipotekāro kredītu neveido neskaitāmi daudz dalībnieku, to skaits ir salīdzinoši neliels, līdz ar to ir būtiski, lai esošo dalībnieku starpā tiktu veicināta konkurence, un reklāma, nepašaubāmi, ir viens no veidiem, kā to panākt.