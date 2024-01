Mediķu brīdinājumi rīkot streiku, medikamentu, naudas un ārstu trūkums, garas gaidīšanas rindas pie speciālistiem – 2023. gads veselības nozarei nebija viegls. Turklāt daļai problēmu saknes meklējamas jau stipri pirms aizvadītā gada un joprojām tām nav rasts risinājums.

Jau pērnā gada sākums iesākās trauksmaini – aptiekās trūka medikamenti. To izraisīja loģistikas ķēžu pārrāvumi, jo gan Krievijas uzsāktā kara Ukrainā, gan Covid-19 pandēmijas dēļ radās izejvielu piegādes problēmas. Ģimenes ārstiem, izrakstot zāles, nācās apzvanīt aptiekas, lai noskaidrotu medikamentu pieejamību. Gada griezumā radušos ugunsgrēku izdevās mazliet apslāpēt, piemēram, tika atrasti jauni piegāžu risinājumi. Izskanēja pat rosinājums aizliegt Latvijā ražotā paracetamola/ibuprofena eksportu, kas tomēr neguva atsaucību. Tāpat Latvijas zāļu ražotāji pauda gatavību uzsākt akūti nepieciešamo zāļu ražošanu. Šim procesam gan ir vajadzīgi vismaz divi, trīs gadi. Šobrīd ik pa laikam joprojām rodas atsevišķu zāļu iztrūkums, piemēram, trūkst asinsspiediena references medikamenti.

Pērn netika atrisināts arī vēl viens sasāpējis jautājums – garās rindas pie speciālistiem un uz izmeklējumiem. Visu gadu turpinājās mediķu pārbaudījums ar valsts apmaksāto pakalpojumu finansējuma trūkumu. Pavasarī tika celta trauksme par to, ka jau rudenī medicīniskie pakalpojumi varētu būt tikai par maksu. Valsts ārstniecības iestādēm bija parādā vairākus miljonus eiro – pakalpojumi pacientiem bija nodrošināti, bet valsts par tiem nebija samaksājusi. Nepietiekamā finansējuma dēļ arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ziņoja pat par ārkārtējas situācijas iestāšanos, kad nāksies prioritizēt pacientus – kam sniegt palīdzību nekavējoties, kam lūgt gaidīt stundām ilgi līdz brigādes ierašanās brīdim. Mediķu neapmierinātība draudēja pāraugt streikā – nozarei bija apnicis, ka partijas ilgstoši ignorē ne tikai medicīnas darbiniekiem un pacientiem dotos solījumus, bet arī turpina nepildīt pašu valdības deklarācijā apstiprinātos mērķus, tostarp iepriekšējās valdības deklarācijā solītie 12% no valsts budžeta veselības aprūpei pārtapa par 12% no Latvijas valsts budžeta pamatfunkciju izdevumiem. Streiks gan tomēr tika atcelts, jo varas gaiteņos mediķu vajadzības tika sadzirdētas. Vismaz uz kādu laiku. Jāteic, ka lai arī Covid-19 pandēmija pamatīgi satricināja veselības nozari, tas bija laiks, kad mediķus beidzot tā pa īstam sadzirdēja un ieraudzīja, kā valstij ļoti nozīmīgākas nozares pārstāvjus. Pandēmija pagāja, nozīmīguma plīvurs arī izgaisa.