Mēs sākām pie tā strādāt pagājušā gada sākumā, kad Latvijas sabiedrībā arvien skaidrāk iezīmējās ilgtermiņā postošas tendences, kuras bija pastiprinājis Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā. Ar valsts militāro atbalstu un sabiedrības gatavību palīdzēt ukraiņiem viss bija kārtībā. Taču publiskās diskusijās sākām izmantot tādus apzīmējumus, ko agrāk varēja dzirdēt varbūt margināļu grupās. Izrādījās, ka saukt Latvijas krievus par "cūkām" un aicināt sabiedrību no viņiem "atutot" ir nevis juridiski sodāma naida runa, bet daļai pieņemama rīcība (jo karš, redziet).

Otrkārt, agresija un cilvēku zākāšana, kuru viedoklis dažādos jautājumos atšķiras no "pareizā vairākuma", ir novedusi pie tā, ka cilvēki arvien biežāk to neizsaka vai patiesās domas slēpj. Ne tikai sociālajos tīklos, kā rezultātā tur pazūd sakarīgas diskusijas. Saprātīgās balsis apklust un dominē agresīvās, radot iespaidu, ka tāds ir vairākums.

Vienmēr var teikt, ka tas rāda sabiedrības uzticēšanos vai neuzticēšanos žurnālistiem (un paškritisku sarunu par to es ar sevi risinu regulāri). Bet Daugavpilī nebija sajūta, ka tas ir par žurnālistiem – tas ir par mūsu savstarpējo uzticēšanos.

Gadu vērojām, kā attīstās politika Igaunijā un Latvijā. Cittautiešu procents ir ļoti līdzīgs. Draudi no Krievijas – vienādi. Abas valstis nolēma, ka jāpāriet uz mācībām skolās tikai valsts valodā. Tas neizsauca milzu protestus ne vienā, ne otrā valstī. Abas nojauca padomju pieminekļus.

Taču, kamēr Igaunija, vēlēdamās nodrošināt savus krievvalodīgos ar objektīvu informāciju, papildus investēja sabiedriskajā medijā krieviski un sāka finansēt arī privātos, Nacionālā apvienība aizmuguriski centās panākt, ka Latvijā no 2026.gada sabiedriskā medija krieviski nav vispār.

Igaunija un Latvija jaunus vilcienus sāka pirkt vienā gadā – 2009. Igaunija pirmos no saviem 38 "Stadler" saņēma 2012.gadā. Mēs savas "Škodas Vagonkas" pērn decembrī, un no 17 piegādātajiem septiņi salā saplīsa uzreiz. Tikmēr igauņi nākamgad saņems vēl 16 jaunus vilcienus (arī "Škodas").

Otrs. Igaunijā dzīvo ap 81 000 Krievijas pilsoņu. Latvijā pērnā gada sākumā bija 37,9 tūkstoši. No tiem 24,5 tūkstoši ir bijušie Latvijas pilsoņi un nepilsoņi, kuriem bija jāliek obligātais valodas eksāmens. Saeima dienām debatēja, vai eksāmenu nenolikušos izsūtīt un kad. Es nezinu, cik darbdienu notērēja ierēdniecība, ražojot likumu labojumus, organizējot eksāmenus, sūtot uzaicinājumus, pieņemot paskaidrojumus utt. Nezinu, cik veselības aprūpes sistēma, vērtējot, kam piešķirami atbrīvojumi. Rezultāts ir likums, kura rezultātā šobrīd 1167 cilvēki ir pēdējā stadijā pirms izraidīšanas brīdinājuma (un pēc diviem gadiem būs vēl nezināms skaitlis, ja likums nemainīsies).

"Atkrieviskotāji" mums pārmetīs, kāpēc seriālā runājam krieviski. Žurnālista darbs nav izrādīt pozīciju, bet iztaujāt sarunas biedru. To mēs katram atļāvām darīt valodā, kurā viņš jūtas ērtāk, jo gribējām dzirdēt viņu atbildes. Es seriālā, šķiet, runāju vismaz trijās valodās.

Uz to arī vēršam uzmanību seriāla reklāmas plakātos. Dzimteni no izdzimtenes šķir tikai viena zilbe. Tāpat kā uzticēšanos no neuzticēšanās.