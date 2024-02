Tehnoloģiju attīstības un pandēmijas radīto pārmaiņu ietekmē būtiski mainījies tas, kā raugāmies uz darbu kopumā, darba vietu un veidu, kā strādāt. Attālinātais darbs bija kļuvis par normu un daudzi izteica prognozes, ka darbs no mājām kļūs par paliekošu fenomenu. Tomēr 2023. gadā daudzviet pasaulē bija vērojama atgriešanās pie klātienes darba. Liela daļa uzņēmumu saglabājusi arī t.s. hibrīddarba iespēju, nosakot konkrētu dienu skaitu nedēļā vai mēnesī, kad jāstrādā klātienē. Lai darbs klātienē nebūtu piespiedu risinājums, bet darbinieki ar prieku izmantotu iespēju strādāt šādā veidā, liela nozīme ir pārdomātai darba videi, jo birojs mūsdienās pilda aizvien vairāk funkcijas. Tā ir vieta, kurā varam ne tikai strādāt, bet arī socializēties, mijiedarboties ar kolēģiem, īstenot veiksmīgas ideju un viedokļu apmaiņas.

Dažādu nozaru uzņēmumos komunikācija starp kolēģiem, viedokļu apmaiņa un kopīga risinājumu meklēšana ir būtiska atslēga, lai sasniegtu nospraustos mērķus. Protams, sapulces, diskusijas un prāta vētras ir iespējams organizēt arī tiešsaistē, taču daudz produktīvāk, ja tās notiek klātienē vai vismaz hibrīdformātā. Nav noslēpums, ka, tiekoties klātienē, cilvēki nereti ir atvērtāki un pretimnākošāki, aktīvāk iesaistās komunikācijā – ir fokusēti uz to, kas attiecīgajā brīdī notiek. Pieslēdzoties attālināti, ne vienmēr vēlamies ieslēgt kameru, mazāk iesaistāmies diskusijās, ja vien jautājumu neuzdod konkrēti mums. Reizēm, pieslēdzoties sapulcēm attālināti, paralēli datora ekrānā tiek darīti pavisam citi darbi, kas ietekmē diskusijas kvalitāti.

Lai veicinātu atgriešanos pie klātienes darba un socializēšanos, darba videi jābūt atbilstoši iekārtotai, lai dienas, kas pavadītas birojā, atšķirtos no dienām, kad strādājam no mājām. Birojam jābūt ne tikai tehniski labāk aprīkotam, ja salīdzinām ar darba vietu mājās, jābūt pārdomātiem ergonomiskajiem aspektiem, bet vienlaikus jāspēj sabalansēt formālā un neformālā atmosfēra. Izstrādājot mūsu jaunā biroja konceptu, skaidri zinājām, ka vēlamies, lai cilvēki socializētos, darbotos lielākās un mazākās grupās un komandās, īstenotu prāta vētras u.c. Lai to panāktu, nepieciešamas sapulču telpas – dažāda lieluma un stila, formālākas un neformālākas. Arī tādas, kas paredzētas vien dažiem cilvēkiem, kur, piemēram, var organizēt hibrīdformāta sapulces vai tiešsaistes zvanus. Ieteicams rūpīgi izvērtēt, kāda ir lielākā nepieciešamā telpa – ja pilnīgi visi darbinieki sanāk kopā vien pāris reizes gadā, iespējams, ļoti liela sapulču telpa nav lietderīga, tās vietā labāk izveidot vairākas mazākas.