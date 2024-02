Parasti par kriptovalūtām mēdz teikt, ka šis aktīvu segments ir ļoti nepastāvīgs un tāpēc ārkārtīgi riskants investīciju veids. Tomēr arī kriptovalūtu pasaulē ir savi stabilitātes pīlāri un "zāles" pret nepastāvīgumu. Tās ir tā dēvētās stabilās monētas, kuru pamatuzdevums ir nodrošināt tirgus stabilitāti. To vērtība ir piesaistīta citiem aktīviem, piemēram, fiat valūtām vai precēm. Šī stabilitāte ir tas, kas stabilās monētas atšķir no citām kriptovalūtām, kuru vērtības var krasi svārstīties.

Ņemot vērā to, ka stabilās monētas saglabā nemainīgu vērtību, tās aktīvi tiek izmantotas ikdienas darījumiem, tirdzniecībai, maksājumiem, naudas pārvedumiem un decentralizēto finanšu (DeFi) instrumentos. Tās līdzās Bitcoin (BTC) ir arī vienas no pirmajām kriptovalūtām, ar ko sākumā saskaras kripto nozares iesācēji. Nozīmīgākās stabilās monētas ir Tether (USDT), USD Coin (USDC), Dai (DAI), TrueUSD (TUSD) un First Digital USD (FDUSD). Šo piecu stabilo monētu kopējā tirgus kapitalizācija pārsniedz 130 miljardus ASV dolāru, tostarp tirgus līdera USDT daļa pārsniedz 95 miljardus ASV dolāru.