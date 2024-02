Lai gan koksnes produktu eksports vēsturiski bijis viens no nozares pastāvēšanas stūrakmeņiem, veidojot ap 15% no valsts kopējā preču un pakalpojumu eksporta, tā struktūra ilgus gadus nav būtiski mainījusies, uzrādot neapstrādātas koksnes un pirmapstrādes produktu dominanci. Resursu pieejamība dod mums iespēju būt augstākā vērtību ķēdes radīšanas posmā, taču nozare turas pie ierastās prakses. Neejot augstākas pievienotās vērtības virzienā, zaudēsim konkurētspēju un turpināsim būt ik gadu arvien grūtāk sabiedriskajā domā aizstāvami izejvielu eksportētāji.

Latvijas Bankas ekspertu aprēķini liecina, ka šobrīd kurināmā koksne, apaļkoki un zāģmateriāli veido vairāk nekā pusi (53%) no visu koksnes produktu eksporta. Otrs augstākais īpatsvars ir Igaunijai (28%), taču tas ir gandrīz divreiz mazāks nekā Latvijai. Mūsdienās ar zemas sarežģītības koksnes produktu izvešanu no valsts nebūtu jālepojas. Turklāt meža nozarē patlaban ir sarežģīts un nenoteiktības pilns laiks, ko lielā mērā ietekmē nopietni izaicinājumi globālajos koksnes tirgos. Šādos apstākļos jo īpaši aktualizējas jautājums par to, kā izkļūt no izejvielu valsts slazda un izmantot Latvijā pieejamo resursu pēc iespējas gudrāk un efektīvāk.