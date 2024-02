Manu uzmanību piesaistīja vienas "Facebook" paziņas jautājums tīklā: "Kas, jūsuprāt, ir lielākie meli pasaules vēsturē?" Atbildes bija dažādas, taču vairums nonāca pie slēdziena, ka lielākie meli ir reliģija, ticība Dievam – tas, ka eksistē Dievs.

Pirms dažām dienām mums izvērsās saruna ar tikko kā pilngadību sasniegušo dēlu. Viņš teica, ka ir par to daudz domājis. Viņaprāt, nav iespējams atbildēt, vai Dievs ir radījis cilvēku vai cilvēks Dievu. Atliek tikai izvēlēties, kam ticēt. Bet, ja arī Dieva nav, viņaprāt, labāk dzīvot pēc kristīgajiem principiem nekā bez tiem.

Šajā pasaulē var sastapties ar visdažādākajām ticības izpausmēm. Man gandrīz katru dienu nākas lasīt par cilvēkiem, kas, pēc manas saprašanas, savā ticībā dara ļoti dīvainas lietas! Sākot no šķietami nekaitīgām līdz briesmīgi ļaunām. Nepretendēju uz patiesību, bet man liekas, ka pasaules vēstures annālēs lielāko ļaunumu ir nesušas trīs lietas: varaskāre, mantkārība un reliģija, tajā skaitā kristīgā.

Būtu interesanti zināt, cik daudz cilvēku vispār tā nopietni aizdomājas par Dieva eksistenci. Pēc maniem vērojumiem, vairums par to vispār neiespringst, vismaz jaunības gados. Taču šķiet, ka šis jautājums kļūst aktuāls vismaz divām ļaužu grupām. Tādiem kā es, kas ir dzimuši un auguši ticīgu cilvēku ģimenē, jo vecāku dēstītā pārliecība neizbēgami kādā brīdī tiek izaicināta. Un tad, kā man izskatās, vismaz daļai no tiem, kas pietuvojas mūža nogalei. Ja esat to skaitā, kuri ir aizdomājušies, ko jūs liekat savos svaru kausos, protams, ja godīgi gribat atbildēt paši sev? (Teoloģiski doktrināli emocionālas atbildes man neder.)

Zinātnieki, šķiet, sen atzinuši, ka no zinātnes skatpunkta uz šo jautājumu nav vērts meklēt atbildi. Pierādīt vai noraidīt Dieva eksistenci ar zinātniskām metodēm nav iespējams. Kamēr vieni secina, ka bez Dieva viss nevarētu pastāvēt, otri nonāk pie pretējiem secinājumiem. Esmu dzirdējis, ka esot atšķirība, vai uz jautājumu lūkojas ar matemātiķa, fiziķa, astronoma vai biologa acīm. Nezinu.

Mani modernās zinātnes atklājumi gan drīzāk aizvelk ticības virzienā. Viena lieta ir jāatzīst – mans prāts nespēj aptvert bezgalības jēdzienu. Bet tieši tāds ir Visums. Abos virzienos. Kā var eksistēt kas tāds, kura pirmsākumus mēs varam iztēloties, bet kas notika pirms tam – vairs ne? Kā var būt, ka miljardiem gadu Visums plešas ārprātīgā ātrumā, redzamās galaktiku miriādes nav saskaitāmas... Un viss tikai turpina plesties un plesties.

Tad visas tās plašās planētu un zvaigžņu, un galaktiku orbītas ar milzīgo ātrumu un precizitāti – ja kaut kas novirzītos no savstarpēji saistītā sarežģītā kursa, būtu katastrofa. Lasot par astronomijā redzamo, mans prāts ātri izmežģījas un apstājas.

Tas pats ir arī pretēji. Kur beidzas bezgalība virzienā uz mazumu? Tikai vienā kvadrātmilimetrā ādas ir neaptverams daudzums šūnu, kuru uzbūve ir nenormāli sarežģīta fabrika, kas strādā vien tāpēc, lai es dzīvotu. Un, ja man gadās savainoties, sākas tik brīnumaini procesi! Bet visas šūnas sastāv no mazākiem, bet ne mazāk apbrīnojamiem procesiem, tas viss aizved līdz pat molekulām, līdz atomiem, un tālāk mēs neredzam – kur ir mazuma gals? Es pirms kāda laika lasīju par acs uzbūvi – tas ir kaut kas fenomenāls, kā var kaut kas tāds tapt, ar tik brīnumaini sarežģītiem procesiem, lai es redzētu šīs pasaules skaistumu!? Arī šeit mans prāts izmežģījas un apstājas.

Uzskaitījums par pasaules brīnumiem ir nebeidzami liels. Šie fakti mani drīzāk aizved ticības virzienā. Jā, es nespēju aptvert, ka varētu būt kaut kas tik gudrs un milzīgs, kas ir vēl pāri šim visam un spēj to izdomāt, kontrolēt un vadīt (respektīvi, milzīgs intelekts, ko saucam par Dievu). Bet vēl grūtāk ir pieņemt, ka viss tapis nejauša sprādziena rezultātā un ka aiz šī visa nav nekāda intelekta. Reiz lasīju, ka no matemātiķu skatpunkta Dievs eksistē, jo matemātiskā iespējamība, ka no nekā bez jebkāda saprāta ir radies viss tā, kā mēs to tagad zinām, ir līdzvērtīga apaļai nullei.

Lai arī pie kādiem secinājumiem zinātnes atklājumi katru mūs atved, no vienas puses liekas, ka nav svarīgi, kam mēs katrs noticam. Pasaulē taču ir tik daudz joprojām nezināmā un neatklātā! Kas man no tā, ka es zinu kaut ko par to, ko tāpat saprast nevar? Tādā ziņā jautājums par Dieva eksistenci nav svarīgs. Un tomēr pieredze rāda, ka tas rada pamatīgas konsekvences.

Tie, kas nonāk pie secinājuma, ka Dievs ir, pārāk bieži tik ļoti "sajāj" visu šo pasauli! Cik karu nav bijis ticības vārdā! Terorakti Rietumeiropā pēdējā laikā ir tieši tāpēc. Mēs lasām par sektām, kurās cilvēkus izmanto, un citi ar to iedzīvojas! Miljoniem salauztu dzīvju, cenšoties izpatikt tam Dieva tēlam, kādu esam uzbūvējuši savā prātā! Ticība Dievam ir nesusi milzīgu postu! Ir muļķīgi to noliegt. No šāda skatpunkta labāk būtu nonākt pie domas, ka Dieva nav.

Bet vai neticības rezultāts ir labāks? Es augu valstī, kurā mācīja, ka Dieva nav. Atceros, kā, mazs būdams, domāju – ja Dieva nav, tad es gan dzīvotu tā, lai savu dzīvi nodzīvotu pēc iespējas veiksmīgāk. Pirmais, es iemācītos nepārspējami zagt, tik veikli, lai mani nepieķertu. Un tad es varētu būt bagāts un ietekmīgs vīrs. Dzīve taču ir salīdzinoši īsa un tikai viena! Ir jāpaspēj paņemt no šīs dzīves visu, ko vien spēju! Atkāpei – skatoties uz to, kas šobrīd notiek Kremlī, es redzu, kur tāds ciniķis var nonākt. Beidzot ir vara, ir bagātība, ir miljardi kontos un iedvestas bailes un bijība citos. Vienīgi pārāk ātri tie gadi skrien, visas kosmētiskās operācijas nepalīdz laiku apturēt, visādas nejaušību iespējamības, ko neiespējami kontrolēt. Nomirt tomēr negribas!

Man ir jau 53 gadi! Es arī esmu jau mūža otrajā pusē. Bet savos gados esmu atklājis vēl kādu ļaužu grupu – ik pa reizei sastopos ar laimīgiem cilvēkiem, kas staro pat vissirmākajā vecumā. Viņi mani ir iedvesmojuši. Kādi no viņiem ir ar ļoti asu prātu. Citi ir vienkārši, bet sirsnīgi. Viņi ir tikpat dažādi kā pasaule. Bet tur ir kaut kāds pievilkšanas spēks! Vienu lietu man ir nācies atzīt – šie cilvēki ar laimīgu un piepildītu mieru ir ticīgi cilvēki. Tikai viņu ticība ir citāda – tāda, kas nes labus augļus. Tie ir cilvēki, kam Dievs ir personiskāks, nevis tikai milzīgs intelekts vai nezināms radītājs.

Sarunā ar dēlu teicu: manos 53 atšķirībā no viņa 18 ir viena priekšrocība – mana pieredze. Citam tā neder, jo mēs katrs dzīvojam savu dzīvi. Bet es savā pieredzē esmu piedzīvojis to, ko piedēvēju lielajam intelektam, kas ir tikpat tālu, cik neparasti tuvu. Pārāk liels, lai es to aptvertu, bet arī tāds, kuru es nespēju ignorēt. Kurš, šķiet, grib piedalīties manā dzīvē un ne tikai manā. Kurš vienas nakts laikā pirms 20 gadiem pēkšņi izdziedināja manu mammu no vēža. Bet pēc 15 gadiem viņa saslima ar citu onkoloģisko slimību un, Dieva miera apgarota, aizgāja no šīs pasaules. Kurš man ir devis tik ļoti daudz grūti izskaidrojamu piedzīvojumu! Vienmēr pastāv iespēja visu skaidrot ar nezināmu sakritību virkni. Varbūt. Bet šīs sakritības ir manu dzīvi izveidojušas ļoti labu. Tādas sakritības ir arī manu draugu dzīvē, ar kuriem es tagad biežāk esmu kopā. Tie ir mūsu dzīves brīnumi, kurus ar prātu nespējam izskaidrot.

Tā nu es esmu izvēlējies ticēt. Tas man ir iedevis dzīvei piepildījumu, jēgu, mieru. Tas tagad veido mani tādu, kāds es esmu. Tas dod man vēlmi pašam rūpēties par to, lai man ir laimīga ģimene un vide, kurā atrodos, domāt arī par citiem, ne tikai par sevi. Kāpēc lai es no tā atteiktos? Bet, protams, kā jau domātājs, es negribu dzīvot pašapmānā. Tāpēc reizēm sev atkal no jauna jautāju – vai es sevi nemuļķoju? Tikpat svarīgs ir otrs jautājums: vai mana ticība nes labu vai ļaunu? Kā jūs atbildāt uz šiem jautājumiem sev? Vai jūs sev to jautājat?

