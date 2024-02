Dziedātāja Agnese Rakovska futūristiskā kostīmā ar lāzeru cimdu rokās konkursā "Supernova" no skatuves stāstīja par mūsdienu tehnoloģijām un to plašajām iespējām, kamēr pati vēl tikko bija viena no sejām pret 5G vērstam aktīvismam. "Amzierīgi," nodomāja mākslīgā intelekta laboratorijas "Cehs.lv" pētnieks Kristaps Āls, kurš šajā nelielajā prāta mežģī saskatīja līdzību ar sabiedrību kopumā.