Finanšu tirgiem 2022. gads bija viens no sliktākajiem kopš gadsimta sākuma. Karš Ukrainā, straujš inflācijas kāpums un vadošo centrālo banku atbilde – augstākas procentu likmes – sekmēja zemākas obligāciju un uzņēmumu akciju cenas. Kā rakstīju pirms gada, šīs norises tiešā veidā ietekmēja valsts fondēto pensiju shēmas (VFPS) plānus. Vidējā plāna daļas vērtība tajā gadā samazinājās par 13,8% (1. attēls). Šajā rakstā apskatīšu, kā pensiju plāniem veicās 2023. gadā, kas to noteica, un kā VFPS rezultātus var turpināt uzlabot.

Jāpiezīmē, ka šāds ienesīguma sadalījums nav pārsteidzošs. Gluži pretēji, tas atspoguļo normālu tirgus situāciju, kad investors no akcijām sagaida augstāku ienesīgumu, nekā no obligācijām, bet par to ir gatavs uzņemties lielāku risku jeb ienesīguma svārstīgumu.