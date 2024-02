Latvijā ļoti daudzi bērni ar smagiem dzirdes traucējumiem mācās "parastajās" skolās. Tā tas ir bijis gan pagājušajā gadsimtā, gan mūsdienās. Taču par viņu pieredzi ir zināms diezgan maz. Agrāk šie bērni un viņu vecāki viens otru nepazina, nevarēja apmainīties ar pieredzi, un, iespējams, skolotāji būtu pārsteigti, uzzinot, ka viņu skolā dažādos gadu desmitos bez jebkāda atbalsta mācījušies pat vairāki vājdzirdīgi bērni. Par šīm mācībām bijušie skolu absolventi stāsta leģendas.

Kā rakstītas piezīmes par tēmu "Stundā neklausās, neseko līdzi skolotāja stāstījumam!", kā jaunatnākusi skolotāja likusi dziedāt muzikālās audzināšanas stundā, kā vajadzējis rakstīt diktātu angļu valodā, un tā joprojām. Kā eksāmenā izvilkta biļete par lugu, kura drukātā veidā nebija pieejama. Kāds zēns, tagad jau pensionārs, nekad nav teicis, ka nedzird, jo domājis, ka viņš tāds pasaulē ir vienīgais, un viņam par to bijis liels kauns. Pirms gadiem 50–60 šiem bērniem skolās nebija dzirdes aparātu.

Mūsdienās bērniem tiek piešķirti valsts apmaksāti dzirdes aparāti un smagākajos gadījumos palīdz kohleārie implanti. Par iekļaujošo izglītību tiek domāts. Ir izstrādāti dažādi atbalsta pasākumi. Piemēram, pagarināts darba izpildes laiks, pārbaudes darbos var atbrīvot no klausīšanās daļas, mutvārdu atbildi var aizstāt ar rakstisku atbildi. Var izmantot FM iekārtas un dažreiz indukcijas cilpu. Vairāk par atbalsta pasākumiem var uzzināt šeit: https://likumi.lv/ta/id/310939-prasibas-visparejas-izglitibas-iestadem-lai-to-istenotajas-izglitibas-programmas-uznemtu-izglitojamos-ar-specialam-vajadzibam .

Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācija "Sadzirdi.lv" aptaujāja vairāku bērnu vecākus un vājdzirdīgos jauniešus, kuri mācījušies parastā skolā. Lūk, dažas no atbildēm:

* Dēlam pedagoģiski medicīniskā komisija uzlika kodu 56, kaut ir dzirdes invalīds (jo skolā nav tādu programmu). Skolā 1.–4. klasē bija speciālais pedagogs "piestiprināts", bet audzinātāja ātri saprata, kā ar viņu darboties, kādus tekstus dot utt. Pamatā strādāja pati. Plus bija logopēds – strādāja individuāli, nevis grupā. Atsevišķi skolotāji nestrādāja vispār, piemēram, angļu valodas. Tagad mācās privātā skolā, nekādas programmas nav, arī papildu atbalsta, jo mazas klases un visiem individuāla pieeja. Esmu ļoti pateicīga par šādu iespēju.

* Meitai 16 gadi, ir divi kohleārie implanti, bet skolā neviens neko nepalīdz un nav ieinteresēts to darīt. Tēvs zvanīja klases audzinātājai, bet nekas netiek ņemts vērā. Skumji. Viņa tik daudz mācās, bet atbalsta nav.

* Mans dēls (kohleārie dzirdes implanti) mācās sākumskolā "Valodiņa", šogad beigsim. Palīdzība ir, sākot ar to, ka mazas klases, atgādnes, logopēdija, papildu konsultācijas utt. Saprotoši un pacietīgi pedagogi! Ir doma uzsākt mācības parastā skolā, bez koda – kā būs? Nezinu! Esmu apzvanījusi "parastās" skolas, runājusi ar direktoriem, kur ir iekļaujošā izglītība, saistībā ar palīglīdzekļiem un papildu atbalstu. Atbildēja – cenšamies, bet saprotiet situāciju – kā ir, tā ir...

* Esmu ar dzirdes aparātiem jau no mazotnes, taču līdz devītajai klasei mācījos dažādās skolās bez speciālās programmas (gan mazās skolās, gan arī valsts ģimnāzijās). Jāsaka godīgi, vienīgais atbalsts, kuru saņēmu, – diktātos un valsts eksāmenos bija iespēja sēdēt tuvāk skandām vai skolotājiem, tikai tāpēc, ka pati pajautāju. Vidusskolu pabeidzu tālmācībā un pašreiz esmu atsākusi pilna laika studijas, kur tieši tāpat kā skolā – ir iespēja sēdēt tuvāk skandām.

Izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem paredzēts speciālās izglītības programmas kods 52. Taču lielākajai daļai šo bērnu, pat ar ļoti smagiem dzirdes traucējumiem (5. pakāpe), šī koda nav. Atbalstu viņi nesaņem vispār vai arī ir atkarīgi tikai no skolotāju sapratnes. Citai daļa ir nevis "dzirdes", bet "valodas traucējumu" kods 55. Kāpēc? Parasti vecāki šo kodu izprasījuši apzināti, lai varētu dabūt vairāk nodarbību pie logopēda. Vēl dažiem piešķirts "mācīšanās traucējumu" kods 56.

Viens no iemesliem, kāpēc vecāki nevēlas "dzirdes traucējumu" kodu, ir maksimāli izvairīties no zīmju valodas uzspiešanas un dabūt vairāk nodarbību pie logopēda. Mēs to atbalstām. Pieaugušo vājdzirdīgo pieredze rāda: lai kādas bijušas problēmas, tās ir pārdzīvotas. Ja esam mācījušies parastajās skolās, esam gan tikuši līdzi pārējiem, gan beiguši skolu īsākā laikā nekā speciālo skolu audzēkņi, kā arī esam vieglāk dabūjuši darbu un integrējušies dzirdīgo pasaulē. Daudziem ir lieliska rakstītprasme un laba literārā valoda, ko nevar teikt par speciālo skolu beidzējiem.