Vēsturnieki, rakstot par šo laiku, droši vien atzīs, ka 2024. gadā beidzot notika pavērsiens, kas brieda vismaz iepriekšējos 10 līdz 15 gadus. Eiropa ir vēsturisku izvēļu priekšā. Šajā rakstā tikai viens aspekts: vai Eiropa spēj tikt galā bez ASV aizbildniecības?

Pēc 2. pasaules kara ASV kļuva par planētas ietekmīgāko lielvaru, kas veidoja un noteica starptautisko kārtību, sekmēja liberālo demokrātiju iesakņošanos Rietumeiropā. Pēc Aukstā kara un PSRS sabrukuma mūsu sabiedrotie Rietumos paļāvās uz ASV nesavtīgu klātbūtni un atbalstu Eiropas drošībai. Vairāki ASV prezidenti un viņu vadītā administrācija arvien neatlaidīgāk izrādīja nepacietību un skubināja Eiropas sabiedrotos uzņemties lielāku atbildību par kontinenta drošību. Tomēr Eiropas valstu politiskā vadība izlikās to nedzirdam.

Krimas aneksija un okupācija, kā arī Krievijas tieša līdzdalība karadarbībā Donbasā 2014. gadā bija pirmais nopietnais modinātāja zvans. NATO sapurinājās, un kopš 2015. gada samita Varšavā ir notikusi pakāpeniska alianses kolektīvās aizsardzības nostiprināšana. Tomēr apņēmība ieguldīt aizsardzībā, lai sasniegtu NATO valstu nolemto – 2% no IKP, ir bijusi gausa. Tas nepārprotami liecināja, ka daudzas NATO valstis joprojām vēlētos, lai par Eiropas drošību turpina gādāt ASV.

Manuprāt, šī attieksme ir izsmēlusi sevi. ASV Kongress ir pastāvīgi strupceļā. Republikāņu un demokrātu strīdi jau vairākus gadus uzrāda bīstamu tendenci. Abi politiskie spēki ir sanaidojušies un nereti vairs nespēj piekāpties kāda lielāka mērķa vārdā, pat ja runa būtu par starptautisko drošību. ASV prezidenta vēlēšanu galvenās cīņas ir vēl tikai priekšā. Tomēr jau šobrīd var ticami apgalvot, ka Eiropas drošība nebūs šīs iekšpolitiskās sacensības izšķirošais jautājums. Neatkarīgi no ASV prezidenta vēlēšanu iznākuma republikāņu un demokrātu abpusējais naids un politiskās divkaujas turpināsies. Svarīgi politiski un starptautiskas nozīmes lēmumi arī turpmāk Kongresā var nonākt iekšpolitisko cīņu krustugunīs un gūstā.

Ja 2022. gada jūlijā NATO samitā Madridē sabiedrotie cieši apņēmās katru mirkli aizstāvēt katru NATO teritorijas centimetru, tad tagad daudzu NATO valstu politiķi un analītiķi biedē paši sevi un savas sabiedrības, apgalvojot, ka Krievija neapstāsies un pēc dažiem gadiem uzbruks kādai no NATO valstīm. Pat ja šādi apgalvojumi, iespējams, domāti, lai pārliecinātu vēlētājus un sabiedrību par nepieciešamību turpmāk veikt nozīmīgus ieguldījumus savu valstu un Eiropas aizsardzībā, mēs retorikā nedzirdam apņēmību lemt un rīkoties tā, lai nepieļautu Krievijas uzbrukumu NATO.

Pat ja Tramps nekļūs par nākamo prezidentu, ASV politiskais noskaņojums un starptautiskā situācija skaidri liecina, ka Eiropa vairs nevarēs paļauties uz ASV nesavtīgu atbalstu Eiropai, kas gadu desmitiem nav vēlējusies uzņemties lielāku un atbilstošu atbildību par savu drošību un aizsardzību. Saskaņā ar pērn oktobrī veiktajām aptaujām 68% demokrātu uzskata, ka NATO būtu jāsniedz atbalsts Baltijas valstīm, ja Krievija tām uzbruktu. Tikai 48% no republikāņiem tam piekrīt. Arī paši republikāņi ir sašķelti. Tikai 40% no tā sauktās Trampa frakcijas un 59% no pārējiem republikāņiem piekrīt sniegt militāru atbalstu Ukrainai.ii