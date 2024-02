Neatņemiet man brīvību lēmumu pieņemšanā! Neatņemiet man cieņu par padarīto darbu! Neatņemiet mums iespējas būt saimniekiem savā zemē! Vēsturiskā kontekstā šāds sauciens būtu pašsaprotams – runa ir par Latvijas okupāciju. Diemžēl es to esmu spiests izkliegt šodien, turklāt līdzīgi jūtas daudzi Latvijas meža nozares ļaudis, kuri pēc vislabākās sirdsapziņas dara savu darbu. Visticamāk, likumdevēji, tiesu vara un izpildvara šogad pieņems lēmumus bez adekvātas kompensācijas zemes īpašniekiem būtībā nacionalizēt lielas privāto mežu teritorijas, kas savukārt krasi samazinās koksnes resursu pieejamību eksporta produktu ražošanai un novedīs pie bankrota daudzus mežsaimniecības un kokapstrādes uzņēmumus Latvijas laukos.

Jautāsiet – kāpēc pēkšņi šādas emocijas? Problēma tā, ka aprakstītais nav nekas jauns. Tās ir sekas gadiem ilgai, sistemātiski nepareizai pieejai dabas vērtību saglabāšanas jautājumiem – cilvēks no dabas jānorobežo –, kas tagad triumfē Latvijas birokrātijas pārspīlēti izprastā Eiropas diktātā. Proti, vienā no zaļā kursa politikas dokumentiem – Eiropas Savienības Bioloģiskās daudzveidības stratēģijā – ir uzstādījums līdz 2030. gadam 10% no dalībvalstu sauszemes teritorijas novirzīt stingrai dabas aizsardzībai, šajās platībās apturot jebkāda veida saimniecisko darbību. Vēl 11–30% teritorijas saimnieciskajā darbībā jāienes vides aspekti, kas būtiski ierobežos saimniecisko darbību. No atbildīgo Latvijas valsts institūciju puses esam ar entuziasmu apņēmušies to nekavējoties izpildīt. Lai Briselē kārtējo reizi novērtē, cik mēs centīgi. Nez kāpēc Nīderlandes valdība gan stingri paziņojusi, ka šādu nosacījumu izpildīt nevar...