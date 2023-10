Mēs, Ogres Vēstures un mākslas muzeja (OVMM) bijušais kolektīvs, vēlamies informēt sabiedrību par pēdējo nedēļu pavērsieniem, vispārējo situāciju muzejā un Ogres novada pašvaldības (Pašvaldība) nolaidīgo rīcību, kā arī kompetences trūkumu, pildot pašvaldības funkcijas muzeju darbības jomā.

Kopš 2023. gada 1. februārī publiski izplatītās atklātās vēstules, kurā OVMM darbinieki pauda savu pilsonisko un profesionālo nostāju , minot, ka "pašreizējās politiskās situācijas kontekstā muzeja kolektīvs uzskata, ka šis nav īstais laiks izstādes veidošanai un nav ētiski šobrīd eksponēt [P. Avenam piederošu] kolekciju" un ka "muzejam nav pieņemams aicinājums mākslu nejaukt ar politiku", ir notikušas mērķtiecīgas pašvaldības vadībā īstenotas pārmaiņas. To rezultātā no sākotnējā 11 darbinieku kolektīva profesionāli un emocionāli degradējošu apstākļu dēļ OVMM darbu uzteikuši 7 darbinieki, bet vēl divu darbinieku amata vietas reorganizācijas gaitā likvidētas. No iepriekšējā kolektīva aktīvās darba attiecībās šobrīd ir tikai divi - saimnieks un krājuma glabātāja.

Vēršam uzmanību, ka Pašvaldības pieņemtie lēmumi, lai arī juridiski formulēti kā nepieciešams reorganizācijas process, faktiski kalpojuši pretēji sabiedrības interesēm, rezultējoties ar daudzu gadu garumā uzkrātas pieredzes, prasmju un zināšanu izputināšanu. Tieši Pašvaldības vadītāja E. Helmaņa par prioritāti muzeja darbā izvirzītās novadpētniecības iestrāžu un zināšanu pārnese ir neglābjami sagrauta. To pašu var apgalvot arī par ilgstoši veidotajām iestrādēm muzeja izglītojošajā darbā. Skolu mācību sezonas laikā OVMM vairs nav neviena, kurš spētu novadīt kādu no gadiem pieprasītajām un skolu auditorijas iecienītajām muzejpedagoģiskajām nodarbībām.

Kopš 2023. gada jūlija vidus līdz septembra sākumam muzejam nebija ne vadītāja, ne Pašvaldības nozīmēta tā vietas/pienākumu izpildītāja, darbiniekiem netika sniegta nekāda informācija par viņu subordināciju, darba uzdevumiem un to, cik ilgi šāda neziņas pilna situācija turpināsies. Negatīvi ietekmēta arī muzeja krājuma papildināšana, jo kopš šī gada maija beigām un situācijai tādai pašai saglabājoties šobrīd darbinieku trūkuma dēļ nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt krājuma komisiju norisi. Pirms reorganizācijas muzejs regulāri organizēja Latvijas mēroga mākslinieku izstādes, piesaistot plašu auditoriju arī no citām Latvijas pilsētām un esot visvairāk apmeklētajai kultūras iestādei visā Ogres novadā. Šogad kopš februāra nemainīgi apskatāma mākslas izstāde "Ogres pilsētas skati", eksponējot gleznas no paša muzeja krājuma un nesadarbojoties ar citiem māksliniekiem ne no novada, ne citām Latvijas pilsētām, kā tas bija ierasts līdz šim.