Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

The Insider: Ворвались во время намаза, распылили газ, говорили, что мы грязные

В последние месяцы в Москве и других крупных российских городах проходят облавы на мусульман — полицейские приходят в молельные дома и увозят находящихся там верующих в военкоматы, где заставляют подписывать контракт с Минобороны и отправляют на фронт в Украину. Как минимум часть таких рейдов была инициирована близкими к силовикам националистическими организациями, члены которых смогли объединить свою поддержку войны с нежеланием видеть в стране иноверцев. Журналисты The Insider поговорили с пережившими облавы мусульманами и побывала на мероприятии ультраправых стукачей.

"Медиазона": Воспоминание о нутовом кофе

После того, как в середине сентября войска Азербайджана установили контроль над территорией непризнанной Нагорно-Карабахской республики, оттуда, по данным властей Армении, уехали более 100 тысяч человек. Многие из них до сих пор живут в лагерях для вынужденных переселенцев недалеко от границы, где карабахским армянам помогают волонтеры. В сентябре фотокорреспондент "Медиазоны" Егор Кириллов уже ездил в Горис, где нашли временное пристанище тысячи людей. Месяц спустя он вновь отправился в приграничные районы, чтобы запечатлеть, как здесь живут беженцы и как им помогают те, кто в 2022-м тоже покинул свои дома в Украине и России.

"Спектр": Салют, камарадас!

На протяжении последних полутора лет в Украину для службы в ВСУ приезжают иностранцы. Среди них есть и те, кто до этого жил за тысячи километров от линии — например, колумбийцы. Командиры ценят их за готовность выполнять трудную и грязную работу: рыть окопы, строить блиндажи и налаживать быт подразделений в любое время и при любой погоде. При этом многие выходцы из Колумбии разрывают контракт с ВСУ после первого непосредственного участия в боевых действиях. Дмитрий Дурнев побывал в украинской части, где формируют отдельную роту из южноамериканских добровольцев, чтобы понять, почему колумбийцы на войне — это "особая каста".

"Важные истории" и CIT: Избивали, сажали в наручники, самых буйных кидали в яму

Из-за недовольства населения, возникшего после объявления в сентябре прошлого года в России "частичной" мобилизации Кремль решил изменить тактику — теперь власти РФ пытаются заманить (или затащить) мужчин в армию на службу по контракту. Высокопоставленные чиновники время от времени рапортуют об "успехах" этой кампании и посещают полигоны, где людей готовят к отправке на фронт. Впрочем, как выяснилось, тех, кто оказался в таких лагерях недобровольно или передумал участвовать во вторжении, могут жестоко наказывать и даже пытать. Соня Савина выяснила, какие меры воздействия на этот случай подготовили армейские командиры для россиян, подписавших контракт.

"Верстка": Она лежала очень красивая и очень холодная

По последним данным израильских властей, жертвами атаки ХАМАС 7 октября стали не менее 1400 человек. С момента нападения боевиков прошло уже три недели, но по всему Израилю продолжают оплакивать убитых, искать пропавших без вести и помогать тем, кто пережил тот страшный день. Делают это и по-русски — примерно каждый седьмой житель страны владеет этим языком, будучи репатриантом из стран бывшего СССР или его потомком. Никита Аронов рассказывает, как русскоязычный Израиль переживает самую масштабную атаку исламистов за последние десятилетия.

Бонус: что послушать? — серия подкастов "Сестры"

В полномасштабном российском вторжении в Украину поучаствовали сотни тысяч военных, многие из них уже вернулись домой. Там их ждали сестры, которые выступали и выступают против войны, но не смогли отговорить братьев отправиться убивать жителей соседней страны. Кто-то из мужчин еще находится на фронте, а вернувшиеся так и не могут смириться со "скучной" жизнью на гражданке — одни стремятся обратно на войну, другие не справляются с эмоциями и идут на убийства. Соня Гройсман и Оля Чуракова посвятили этим семейным историям специальный сезон своего подкаста "Привет, ты иноагент", в котором разговаривают со слушательницами, оказавшимися в такой ситуации. Уже опубликованы первые пять эпизодов, новые будут появляться раз в неделю. Послушать их можно в Spotify, Apple Podcasts и на других платформах.

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